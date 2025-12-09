Sai sót hình ảnh lãnh thổ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33

Trong phần trình chiếu mô phỏng bản đồ các nước Đông Nam Á, hình ảnh Việt Nam được Ban tổ chức SEA Games 33 hiển thị chỉ có phần đất liền, hoàn toàn thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc. Sai sót đáng chú ý này nhanh chóng bị người theo dõi lễ khai mạc phát hiện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đoàn thể thao Việt Nam đã nhanh chóng phản ứng. Theo nguồn tin của Dân trí, đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để phối hợp xử lý và sẽ cung cấp thông tin chính thức trong ngày mai (10/12).

Ban tổ chức SEA Games 33 giới thiệu bản đồ Việt Nam chỉ có phần đất liền, thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ vấn đề bản đồ, Ban tổ chức SEA Games 33 còn gây tranh cãi khi nhầm Quốc kỳ Indonesia thành Singapore. Sự cố xuất hiện ở phần giới thiệu các quốc gia đã đăng cai SEA Game. Ở kỳ đại hội năm 1997, Indonesia là nước chủ nhà. Trên bảng điện tử, ban tổ chức hiển thị đúng "Indonesia 1997", nhưng phần cờ minh họa phía sau lại nhầm thành cờ của Singapore.

Sự cố nhầm cờ cũng chỉ là một trong các sự cố trong lễ khai mạc. Ban tổ chức đã nhầm lẫn về số bộ huy chương tại SEA Games 33. Tại kỳ đại hội lần này, có 574 bộ huy chương được trao, tuy nhiên màn xếp chữ bằng drone tại sân vận động Rajamangala lại hiển thị thành con số 547.

Trước lễ khai mạc, Ban tổ chức cũng đã dùng không đúng quốc kỳ của các quốc gia khi làm lịch thi đấu môn futsal. Theo đó, thay vì treo Quốc kỳ Thái Lan, ban tổ chức lại dùng Quốc kỳ Việt Nam, và Quốc kỳ Indonesia bị nhầm bằng Quốc kỳ Lào.

Trong khi chờ phản hồi từ Ban tổ chức SEA Games 33, dư luận Việt Nam tiếp tục bày tỏ quan điểm rằng các sự kiện quốc tế, đặc biệt là đại hội thể thao mang tính biểu tượng của khối ASEAN, cần đảm bảo sự tôn trọng tuyệt đối đối với hình ảnh lãnh thổ, chủ quyền và các biểu tượng quốc gia.

Ngoài các sự cố nhầm lẫn, lễ khai mạc cũng có thời điểm bị gián đoạn khoảng 30 phút, khiến hai MC phải pha trò để giữ không khí. Máy quay gần như chỉ lia trên khán đài, tránh chiếu vào khu VIP vì Nhà vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida chưa xuất hiện. Sự cố này hiếm gặp ở một lễ khai mạc tầm cỡ.

Khi hai nhân vật hoàng gia có mặt, những người xung quanh đồng loạt cúi chào. Sau đó toàn sân Rajamangala thực hiện nghi thức tưởng niệm Vương hậu Sirikit qua đời ở tuổi 93 hôm 24/10. Thái Lan để quốc tang một năm vì sự kiện này nên lễ khai mạc không sử dụng pháo hoa.