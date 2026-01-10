Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc “trả giá đắt” vụ UAV xâm phạm không phận

Những bức ảnh do truyền thông Triều Tiên đăng tải ngày 10/1 cho thấy các mảnh vỡ của máy bay không người lái mà Triều Tiên cáo buộc do Hàn Quốc phóng qua biên giới vào tháng 9/2025 và 4/1/2026 (Ảnh: Yonhap).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/1 đưa tin Hàn Quốc đã phóng thêm một máy bay không người lái (UAV) vào không phận Triều Tiên hôm 4/1. Bình Nhưỡng cáo buộc đây là hành vi xâm phạm chủ quyền.

KCNA dẫn lời người phát ngôn của quân đội Triều Tiên cho biết, máy bay không người lái xuất phát từ một hòn đảo thuộc thành phố Incheon của Hàn Quốc, bay được 8km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên.

KCNA cho biết máy bay không người lái được trang bị camera giám sát để ghi hình các cơ sở quan trọng của Triều Tiên.

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy máy bay không người lái được tìm thấy trong tình trạng vỡ vụn, cùng các linh kiện điện tử và những bức ảnh chụp từ trên không các tòa nhà mà KCNA nói là do thiết bị này chụp được.

“Ngay cả sau khi thay đổi chính quyền, Hàn Quốc vẫn tiếp tục thực hiện những hành động khiêu khích bằng máy bay không người lái gần khu vực biên giới”, KCNA cho biết.

Kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6, Triều Tiên đã bác bỏ các cử chỉ hòa giải từ chính quyền của Tổng thống Lee. Ông Lee từng cam kết đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

KCNA tuyên bố Hàn Quốc “không bao giờ có thể trốn tránh trách nhiệm về việc leo thang căng thẳng” và sẽ “bị buộc phải trả giá đắt”.

Trước đó, Triều Tiên từng cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái qua Bình Nhưỡng vào tháng 10/2024.

Vào thời điểm đó, Triều Tiên cáo buộc các máy bay không người lái của Hàn Quốc, mang theo truyền đơn tuyên truyền chống Triều Tiên, đã bị phát hiện trên bầu trời Bình Nhưỡng 3 lần trong một tháng. Bình Nhưỡng dọa sẽ đáp trả nếu những hoạt động như vậy tái diễn.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị công tố viên đặc biệt của Seoul cáo buộc vào cuối năm 2025 rằng, ông đã ra lệnh thực hiện chiến dịch đưa máy bay không người lái qua Bình Nhưỡng nhằm lợi dụng căng thẳng quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên làm lý do ban bố thiết quân luật khẩn cấp.

Ông Yoon phủ nhận cáo buộc này. Luật sư của ông cho rằng việc thực thi nhiệm vụ của tổng thống không thể bị coi là tội phạm sau khi sự việc đã xảy ra.

Những tuyên bố của Triều Tiên về các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa “hai quốc gia thù địch với nhau”.