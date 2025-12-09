Lễ khai mạc SEA Games mắc lỗi liên quan tới quốc kỳ, xuất hiện nhiều sự cố

Trong lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9/12 tại sân vận động Rajamangala (Bangkok), ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan gây tranh cãi khi để màn hình sân khấu hiển thị nhầm Quốc kỳ Indonesia thành Singapore trong phần tái hiện lịch sử đại hội.

Cờ Indonesia bị nhầm thành cờ Singapore (Ảnh: Chụp màn hình)

Sự cố xuất hiện ở phân đoạn ban tổ chức nhắc lại kỳ các kỳ SEA Games trước đây. Ở SEA Games 1997 do Indonesia đăng cai, trên màn hình LED cỡ lớn, dòng chữ “1997 Indonesia” hiện đúng, nhưng lá cờ minh họa phía dưới lại là cờ Singapore. Khoảnh khắc này lập tức bị phát hiện và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên những tranh luận sôi nổi chỉ ít phút sau đó.

Nhiều ý kiến cho rằng việc nhầm lẫn quốc kỳ là lỗi khó chấp nhận, nhất là tại sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, nơi tính chính xác và sự tôn trọng các quốc gia tham dự phải được đặt lên hàng đầu. Một số người bày tỏ thất vọng khi sự cố xảy ra trong bối cảnh Thái Lan tuyên bố đầu tư mạnh vào công nghệ trình diễn và đặt mục tiêu mang đến một kỳ đại hội hiện đại, ấn tượng.

Điều đáng nói, đây cũng không phải lần đầu ban tổ chức SEA Games 33 nhầm lẫn cờ. Trước đó, ban tổ chức cũng đã dùng không đúng quốc kỳ của các quốc gia ở lịch thi đấu môn futsal. Thay vì treo Quốc kỳ Thái Lan, ban tổ chức lại dùng Quốc kỳ Việt Nam. Trong khi đó, Quốc kỳ Indonesia lại bị nhầm bằng Quốc kỳ Lào.

Sự cố nhầm cờ cũng không phải sự cố duy nhất trong lễ khai mạc. Ban tổ chức đã nhầm lẫn về số bộ huy chương tại SEA Games 33. Tại kỳ đại hội lần này, có 574 bộ huy chương được trao, tuy nhiên màn xếp chữ bằng drone tại sân Rajamangala lại hiển thị thành con số 547.

Ban tổ chức trình diễn sai số liệu về số bộ huy chương tại SEA Games 33 (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, lễ khai mạc cũng có lúc bị gián đoạn khoảng 30 phút, khiến hai MC phải pha trò để giữ không khí. Máy quay gần như chỉ lia trên khán đài, tránh chiếu vào khu VIP vì Nhà vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida chưa xuất hiện. Sự cố này hiếm gặp ở một lễ khai mạc tầm cỡ.

Khi hai nhân vật hoàng gia có mặt, những người xung quanh đồng loạt cúi chào. Sau đó toàn sân Rajamangala thực hiện nghi thức tưởng niệm Vương hậu Sirikit qua đời ở tuổi 93 hôm 24/10. Thái Lan để quốc tang một năm vì sự kiện này nên lễ khai mạc không bắn pháo hoa.

Trong 90 ngày đầu, người dân được khuyến nghị mặc trang phục đen hoặc tối màu. Trong lễ khai mạc, bên cạnh những công nghệ ánh sáng, màu đen cũng chiếm một phần không nhỏ.