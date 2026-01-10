Báo Kyrgyzstan bình luận khi đội nhà thất bại đau đớn trước U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

Trong trận đấu ở lượt trận thứ hai giải U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Trong đó, bàn thắng ấn định chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik tới từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Brauzman.

U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong lịch sử, U23 Việt Nam toàn thắng hai trận đầu tiên ở giải U23 châu Á. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 2024, chúng ta cũng giành chiến thắng ở hai trận gặp U23 Kuwait (3-1) và U23 Malaysia (2-0).

Bình luận về trận thua của đội nhà trước U23 Việt Nam, báo giới Kyrgyzstan tỏ ra tiếc nuối. Tờ Aki Press bình luận: “Sau thất bại trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận đầu tiên, U23 Kyrgyzstan lại hứng chịu thêm trận thua đau đớn nữa trước U23 Việt Nam.

Cũng như trận mở màn, U23 Kyrgyzstan tiếp tục phải chịu một quả phạt đền trong trận gặp U23 Việt Nam. Thế nhưng, lần này, thủ môn Kurmanbek Nurlanbekov không thể cản phá thành công. Văn Khang là người mở tỷ số cho U23 Việt Nam từ chấm 11m.

Thế nhưng, tới cuối hiệp 1, Marlen Murzakhmatov đã tận dụng rất tốt sai lầm của hậu vệ U23 Việt Nam để ghi bàn thắng đẹp mắt.

U23 Kyrgyzstan thi đấu khá tốt trong trận đấu này nhưng kịch bản ở trận thua U23 Saudi Arabia đã lặp lại. U23 Việt Nam có bàn thắng ở những phút cuối. Cú đánh đầu của Văn Thuận đã đập chân hậu vệ Brauzman vào lưới.

U23 Kyrgyzstan vẫn chưa có được điểm nào sau hai trận đấu ở giải U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã giành trọn vẹn 6 điểm”.

U23 Kyrgyzstan đều thua cả hai trận gặp U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam ở những phút cuối (Ảnh: KFU).

Tờ Sport.kg giật tít: “U23 Kyrgyzstan thất bại trước U23 Việt Nam và gần như không còn cơ hội giành vé đi tiếp”. Tác giả cho rằng trọng tài quá nghiêm khắc khi cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền: “Trọng tài người Iran, Payam Heydari, nổi tiếng là người nghiêm khắc khi rút ra 70 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ trong năm 2025.

Vị vua áo đen này đã quá nghiêm khắc khi quyết định thổi phạt đền với U23 Kyrgyzstan ở phút 19. Văn Khang đã tận dụng rất tốt cơ hội này để mở tỷ số cho U23 Việt Nam”.

Cũng trong bài viết, tờ Sport.kg thừa nhận đau đớn khi chứng kiến đội nhà chịu bàn thua ở phút cuối. Họ bình luận thêm: “Thế trận ở hiệp 2 khá cân bằng. Không có đội bóng nào nhỉnh hơn. Họ tranh chấp chủ yếu ở khu vực giữa sân và không có nhiều cơ hội nguy hiểm.

Thế nhưng, đúng ở thời điểm nhạy cảm, U23 Kyrgyzstan lại chịu thua đau đớn. Một cầu thủ của U23 Việt Nam (Văn Thuận) đánh đầu nhưng bóng lại vô tình đập chân của Brauzman bay vào lưới. Sau hai thất bại, U23 Kyrgyzstan gần như không còn hy vọng đi tiếp trong lần đầu tiên tham dự giải U23 châu Á”.

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia, còn U23 Kyrgyzstan đụng độ U23 Jordan. Cả hai trận đấu cùng diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1.