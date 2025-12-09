Thể thao Việt Nam khí thế trong lễ khai mạc, hứa hẹn kỳ SEA Games 33 rực rỡ

Đoàn Việt Nam là đoàn xuất hiện thứ 10, trong tổng số 11 đoàn thể thao, diễu hành qua lễ đài ở lễ khai mạc SEA Games 33, tối 9/12. Chúng ta xuất hiện ngay trước đoàn chủ nhà Thái Lan.

Đoàn TTVN là đoàn thứ 10 diễn hành qua lễ đài (Ảnh: Mạnh Quân).

Các vận động viên (VĐV) Lê Minh Thuận (karate) và Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) là những người được vinh dự được cầm cờ cho đoàn TTVN trong lễ khai mạc.

Đoàn TTVN dự SEA Games năm nay với tổng cộng 842 vận động viên (VĐV), 189 HLV và hàng chục chuyên gia. Các VĐV Việt Nam tranh tài ở 47 môn, dự tranh 443 nội dung thi đấu. Chỉ tiêu của đoàn TTVN là giành từ 90-110 huy chương vàng (HCV), đứng trong top 3 toàn đoàn.

Các VĐV Lê Minh Thuận và Lê Thanh Thúy là những người vinh dự được cầm cờ cho đoàn TTVN (Ảnh: Mạnh Quân).

Đoàn TTVN đặt chỉ tiêu giành từ 90-110 HCV (Ảnh: Q.L).

Những môn thế mạnh của Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay có điền kinh, bơi, bóng đá, taekwondo, bắn súng, vật, cử tạ, thể dục dụng cụ. Đây đều là các môn cơ bản của phong trào Olympic.

Đội tuyển đầu tiên của đoàn TTVN chính thức thi đấu ở SEA Games 33 là đội tuyển bóng đá nam (U22 Việt Nam), từ ngày 3/12. Còn ngày 10/12, dự kiến sẽ là ngày mà đoàn TTVN có những tấm HCV đầu tiên. Những tấm HCV này có thể xuất hiện ở các môn taekwondo, jujitsu, bơi, xe đạp.