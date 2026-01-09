U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan, giữ vững ngôi đầu bảng

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

U23 Việt Nam tiếp tục hành trình ấn tượng tại giải U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 trong trận đấu diễn ra tối 9/1. Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục đứng đầu bảng A và có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Bước vào trận đấu, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát tầm cao và giàu thể lực của U23 Kyrgyzstan. Đại diện Trung Á tỏ ra lấn lướt trong những phút đầu, sớm tung ra một số pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Trần Trung Kiên, buộc hàng phòng ngự Việt Nam phải hoạt động hết công suất.

Tuy nhiên, trong thế trận không mấy thuận lợi, U23 Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 19. Sự năng nổ của Lê Phát trong vòng cấm đã khiến hậu vệ đối phương phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho đội bóng áo đỏ. Trên chấm 11 m, Khuất Văn Khang bình tĩnh dứt điểm, đánh bại thủ môn Nurlanbekov để đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: AFC)

Bàn thua khiến U23 Kyrgyzstan càng đẩy cao đội hình tấn công. Dù vậy, lối chơi thiếu mạch lạc và những pha xử lý nóng vội khiến đội bóng Trung Á không tạo ra quá nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, U23 Việt Nam bộc lộ hạn chế với khá nhiều tình huống chuyền bóng sai địa chỉ, vô tình tự đẩy mình vào thế khó.

Phút 44, sai lầm của Hiểu Minh trong một tình huống xử lý đã mở ra cơ hội cho U23 Kyrgyzstan. Murzakhmatov tận dụng thời cơ tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và cao khiến thủ môn Trung Kiên không thể cản phá, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bung quá nhiều sức trong hiệp một khiến U23 Kyrgyzstan dần xuống thể lực sau giờ nghỉ. U23 Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp hai, kiểm soát thế trận và tạo ra một số tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương. Sau hơn 60 phút thi đấu, HLV Kim Sang Sik liên tiếp điều chỉnh nhân sự ở hàng công và tuyến tiền vệ, giúp lối chơi của đội bóng áo đỏ trở nên linh hoạt và giàu sức sống hơn.

U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn trong hiệp hai (Ảnh: AFC).

Những phút cuối chứng kiến thế trận giằng co khi U23 Kyrgyzstan vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, còn U23 Việt Nam kiên nhẫn chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công và bóng cố định. Bước ngoặt đến ở phút 87, khi Lý Đức đón quả phạt góc của Đình Bắc, cú tạt bóng của hậu vệ U23 Việt Nam cho Văn Thuận đánh đầu đập người Brauzman đổi hướng đi thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam.