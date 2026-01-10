Đài Loan trở thành "xã hội siêu già"

Dân số Đài Loan già hóa nhanh chóng trong những năm qua (Ảnh: ST).

Đài Loan lần đầu tiên trở thành một “xã hội siêu già”, khi 20% dân số của hòn đảo này ở độ tuổi từ 65 trở lên trong năm 2025, theo dữ liệu mà chính quyền công bố ngày 9/1.

Hòn đảo với hơn 23 triệu dân đang đối mặt với thách thức nhân khẩu học ngày càng lớn, khi dân số vừa suy giảm về tổng thể vừa già hóa nhanh chóng.

Theo cơ quan nội chính, trong năm 2025, Đài Loan có 4,67 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 20,06% dân số.

Điều này đồng nghĩa với việc Đài Loan đáp ứng tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới về một xã hội siêu già, tức cứ 5 người dân thì có 1 người từ 65 tuổi trở lên. Dữ liệu của Đài Loan cũng cho thấy, nhóm từ 0-14 tuổi chỉ chiếm 11,51% tổng dân số.

Chỉ có 9.027 trẻ sơ sinh được ghi nhận trong tháng 12 năm 2025, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, và tổng số trẻ sơ sinh trong cả năm 2025 chạm mức thấp kỷ lục 107.812.

Tỷ suất sinh thô, tính theo số ca sinh trên mỗi 1.000 dân mỗi năm, đạt 4,56 trong tháng 12.

Dân số Đài Loan lần đầu tiên suy giảm vào năm 2020, trong khi tỷ lệ sinh đã liên tục giảm suốt hai thập niên qua.

Các nhà nhân khẩu học cho biết phụ nữ Đài Loan ngày càng kết hôn muộn hơn, lựa chọn gia đình ít con, hoặc quyết định sống độc thân. Chi phí sinh hoạt gia tăng và sự thiếu hụt hỗ trợ chăm sóc trẻ em cũng khiến một số phụ nữ đi làm phải trì hoãn kế hoạch làm mẹ.

Tháng 12, chính quyền hòn đảo đã đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận các biện pháp hỗ trợ sinh sản cho phụ nữ độc thân và các cặp đôi đồng giới nữ đã kết hôn, nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh.