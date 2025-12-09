Hàng vạn người đổ về sân Rajamangala dự lễ khai mạc SEA Games 33

2 tiếng trước giờ khai mạc, hàng ngàn người dân Thái Lan đã bắt đầu đổ về sân vận động Rajamangala ở Bangkok. Từ ngoài cổng đến khu vực kiểm soát an ninh, dòng người nối dài không dứt, ai nấy đều háo hức muốn có mặt thật sớm để hòa mình vào bầu không khí rộn ràng của lễ khai mạc SEA Games 33.

Dòng người trong trang phục rực rỡ sắc đỏ - xanh đặc trưng của Thái Lan kiên nhẫn xếp hàng trước các cổng an ninh để vào bên trong sân khấu khai mạc.

Các bạn trẻ phấn khởi rủ nhau xúng xính đến dự lễ, khoác lên mình những bộ trang phục mang sắc thái tươi sáng, hòa vào không khí lễ hội đang lan nhanh quanh sân vận động.

Các em nhỏ, người lớn và cả những bạn trẻ đều nô nức đến dự, hòa vào dòng người chung vui trong ngày Đại hội thể thao lớn nhất khu vực chính thức bắt đầu.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng kéo dài trước các cổng vào, tạo nên khung cảnh tấp nập và rộn ràng ngay từ sớm.

Ban tổ chức cũng chuẩn bị chu đáo khi phát nước uống miễn phí cho người dân đến dự lễ khai mạc.

Đoàn Việt Nam cũng xuất hiện đầy tự tin tại sân Rajamangala, nổi bật với sắc đỏ truyền thống giữa không khí lễ hội đang dâng cao. Hoa khôi bóng chuyền Lê Thanh Thúy và võ sĩ Lê Minh Thuận sẽ đảm nhận vai trò cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc.

An ninh tại sân cũng được thắt chặt để đảm bảo an toàn tối đa cho buổi lễ khai mạc. Người dân phải đi qua các cổng soi chiếu và máy quét an ninh trước khi vào khu vực bên trong.

Cảnh khuyển cũng được huy động tuần tra quanh sân, hỗ trợ lực lượng an ninh kiểm tra các khu vực trọng yếu.

Ngoài khu vực cổng chính dẫn vào sân, mọi phương tiện ra vào đều phải đi qua hệ thống camera an ninh. Lực lượng chức năng túc trực kiểm tra liên tục, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra trật tự và an toàn trước giờ khai mạc.

Lễ khai mạc SEA Games 33, diễn ra lúc 19h ngày 9/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng hoành tráng, được dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.