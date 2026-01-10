Chín khu “đất vàng” ở TPHCM sắp hóa công viên, người dân phấn khởi đón Tết

TPHCM đang rà soát và đề xuất khai thác tạm thời 9 khu "đất vàng" tại các quận trung tâm để biến thành công viên, vườn hoa phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Đây là động thái nhằm chỉnh trang đô thị, tạo không gian công cộng và chống lãng phí tài nguyên đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa trình UBND thành phố báo cáo rà soát các khu đất trống tại các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc. Mục tiêu là khai thác tạm thời các khu đất này làm công viên, vườn hoa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đề xuất, 9 khu đất được lựa chọn đều là những vị trí "đất vàng" đắc địa, nằm ở trung tâm thành phố với diện tích lớn, rất phù hợp để tạo không gian công cộng tạm thời. Các không gian này sẽ được sử dụng để trưng bày hoa Tết, làm nơi dạo mát, tập thể dục, góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị và thu hút du khách (Ảnh: Nam Anh).

Một trong những khu đất nổi bật là khu vực số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa). Đây từng là dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được triển khai, chỉ còn lại rào chắn và đất trống. Dự án này tọa lạc trên khu đất 4 mặt tiền đường trung tâm gồm Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần (Ảnh: Nam Anh).

Nhiều năm qua, khu đất này bị quây tôn kín mít, bên trong cỏ cây mọc um tùm, gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị (Ảnh: Nam Anh).

Chiều 9/1, phóng viên Dân trí ghi nhận máy móc, xe cơ giới đã được huy động để dọn dẹp bên trong khu đất, cho thấy sự chuẩn bị tích cực cho việc cải tạo (Ảnh: Nam Anh).

Khu đất 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) rộng hơn 6.200m2, từng được giao cho một đơn vị đầu tư dự án thương mại nhưng sau đó đã bị thu hồi (Ảnh: Nam Anh).

Sau nhiều năm bỏ hoang, các công trình cũ tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng. Một bức tường đổ sập không có rào chắn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường (Ảnh: Nam Anh).

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ (dự án Thương xá Tax, phường Sài Gòn) rộng 9.000m2, là một dự án thương mại với pháp lý phức tạp. Thương xá Tax, biểu tượng hơn 130 năm tuổi của TPHCM, đã bị phá dỡ vào năm 2016 để xây tòa nhà cao 40 tầng, dự kiến hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa triển khai, khiến khu đất hai mặt tiền Nguyễn Huệ - Lê Lợi bị bỏ trống, gây lãng phí nghiêm trọng (Ảnh: Nam Anh).

Khu đất này thường xuyên được các doanh nghiệp, đơn vị truyền thông thuê lại mặt bằng để tổ chức sự kiện (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, tại phường Sài Gòn còn có 2 khu đất khác tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 8-12 Lê Duẩn cũng được đề xuất làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Nam Anh).

Tại phường Cầu Ông Lãnh, các khu đất tại số 87 Cống Quỳnh và khu đất số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo cũng được đề xuất chuyển đổi thành công viên, vườn hoa (Ảnh: Nam Anh).

Hiện tại, khu đất số 87 Cống Quỳnh đang được sử dụng làm bãi giữ xe và các dịch vụ kèm theo. Ông Tỷ (56 tuổi, người dân khu vực) chia sẻ: "Đây là khu vực có nhiều khách du lịch nước ngoài qua lại, việc sử dụng đất trống để làm công viên, vườn hoa xuân là hợp lý, vừa làm đẹp cho bộ mặt thành phố, vừa thu hút khách du lịch. Tôi và bà con xung quanh rất phấn khởi với chủ trương của lãnh đạo TPHCM" (Ảnh: Nam Anh).

Khu đất số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) hiện được quây rào và có bảo vệ trông coi (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) với 3 mặt tiền đường Trần Phú - Lê Hồng Phong - Trần Nhân Tông cũng được đề xuất tháo dỡ rào chắn để làm vườn hoa, không gian sinh hoạt cộng đồng tạm thời (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (tòa nhà SJC, phường Bến Thành) có vị trí đắc địa cũng nằm trong danh sách đề xuất (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Việc khai thác tạm thời các khu "đất vàng" này trong dịp Tết được kỳ vọng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan của người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Chủ trương này không chỉ tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian vui chơi, sinh hoạt cho người dân mà còn hạn chế tình trạng bỏ trống, rào chắn kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai tại khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).