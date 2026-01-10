U23 Việt Nam được thưởng lớn sau chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan
(Dân trí) - Sau chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam được thưởng 600 triệu đồng. Tổng cộng, sau hai trận thắng tại giải U23 châu Á 2026, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã được thưởng 1,1 tỷ đồng.
Chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận tại giải U23 châu Á năm nay. Chúng ta đã ghi được 4 bàn thắng và để thủng lưới một bàn.
Sau trận thắng trước đội bóng Trung Á, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 600 triệu đồng.
Trước đó, đội cũng đã được thưởng 500 triệu đồng sau trận thắng 2-0 trước U23 Jordan ngày 6/1. Tổng cộng, qua hai trận toàn thắng, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã nhận được 1,1 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF.
Số tiền thưởng này có thể sẽ còn tăng lên nếu U23 Việt Nam thi đấu tốt trong thời gian tới. U23 Việt Nam càng vào sâu tại giải năm nay, tiền thưởng sau mỗi chiến thắng dành cho toàn đội sẽ càng lớn.
Đội tuyển U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á có chiến thắng tại vòng chung kết giải U23 châu Á năm nay. Một đại diện khác của bóng đá khu vực là U23 Thái Lan thất bại trong ngày ra quân 8/1, trước Australia, với tỷ số 1-2.
Khác với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan có nguy cơ bị loại rất cao. Đội bóng xứ sở chùa vàng sẽ gặp U23 Iraq và U23 Trung Quốc trong những ngày tới. U23 Thái Lan bị đánh giá thấp hơn các đối thủ vừa nêu.
