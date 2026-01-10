Đội trưởng U23 Kyrgyzstan được khen ngợi dù đội nhà thua U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

Trong suốt 90 phút đối đầu với U23 Việt Nam, đội trưởng Said Datsiev đã thể hiện một nền tảng thể lực và tốc độ đáng kinh ngạc. Dù thi đấu từ đầu trận, anh vẫn khiến khán giả sững sờ khi ngăn chặn thành công ít nhất hai tình huống đối mặt nguy hiểm.

Said Datsiev được đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất bên phía U23 Kyrgyzstan (Ảnh: FBNV).

Đặc biệt, ở những phút cuối, Datsiev vẫn đủ sức bứt tốc để hóa giải pha lên bóng thần tốc của Đình Bắc, cầu thủ vốn có lợi thế về thể lực khi chỉ vào sân từ hiệp hai. Sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh Datsiev gục đầu khóc nức nở ngay trên mặt cỏ đã để lại ấn tượng.

Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á, nhiều cổ động viên (CĐV) đã chia sẻ hình ảnh Datsiev gục xuống sân đầy thất vọng kèm theo đó là những lời khen cho màn trình diễn của đội trưởng U23 Kyrgyzstan.

“Datsiev đã thể hiện màn trình diễn xuất sắc khi hóa giải được ít nhất 2 tình huống nguy hiểm của U23 Việt Nam. Cầu thủ này thực sự có triển vọng, mong rằng sau giải này số 4 của U23 Kyrgyzstan có thể phát triển sự nghiệp tốt hơn nữa”, tài khoản Reza Alif Poetra Oerif bình luận.

Trong số những bình luận ca ngợi màn trình diễn của Datsiev, không chỉ giới chuyên môn mà ngay cả các cổ động viên Việt Nam cũng dành cho thủ quân U23 Kyrgyzstan những lời tán dương nồng nhiệt.

Tài khoản Nguyen Tuan nhận định: "Datsiev thực sự đã gánh vác toàn bộ hàng thủ của U23 Kyrgyzstan. Sức mạnh và tốc độ của anh đã gây ra vô số khó khăn cho các chân sút Việt Nam".

Nhiều ý kiến đồng quan điểm cho rằng, nếu không có sự bọc lót kịp thời và khả năng đọc tình huống xuất sắc của hậu vệ mang áo số 4, đại diện Trung Á có lẽ đã phải nhận một trận thua đậm hơn.

Sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh Datsiev gục đầu khóc nức nở ngay trên mặt cỏ đã để lại nhiều dư vị. Thất bại này đồng nghĩa với việc U23 Kyrgyzstan còn rất ít cơ hội để tiến vào tứ kết, trong khi thầy trò HLV Kim Sang Sik rộng cửa đi tiếp.

Said Datsiev bật khóc khi thua U23 Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Said Datsiev sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1,80m và hiện thuộc biên chế CLB Bars Karakol. Với mức định giá 300.000 euro (khoảng 8,2 tỷ đồng), anh là một trong hai cầu thủ đắt giá nhất của U23 Kyrgyzstan thời điểm hiện tại.

Dù U23 Kyrgyzstan thua liên tiếp 2 trận, màn trình diễn rực lửa của hậu vệ mang áo số 4 đã để lại ấn tượng sâu đậm về một tài năng triển vọng của bóng đá Trung Á.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).