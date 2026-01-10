Kịch bản để U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

U23 Việt Nam chưa chắc chắn vào tứ kết

Hiện tại U23 Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau hai lượt trận, hiệu số bàn thắng bại 4/1. U23 Jordan đứng thứ nhì bảng đấu này với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại 3/4. Chủ nhà Saudi Arabia cũng có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại 3/3, nhưng họ xếp dưới U23 Jordan vì thua đối đầu trực tiếp.

Kyrgyzstan chưa có điểm nào, đứng cuối bảng. Chưa có đội nào chắc chắn đi tiếp và cũng chưa có đội nào chắc chắn bị loại ở bảng A.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Saudi Arabia, còn U23 Jordan đối đầu với Kyrgyzstan. Cả hai trận đấu đều diễn ra lúc 23h30 ngày 12/1.

Nếu U23 Việt Nam có điểm trước U23 Saudi Arabia (thắng hoặc hòa), đội bóng của HLV Kim Sang Sik chắc chắn vào tứ kết, với vị trí đầu bảng A.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia còn U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan, chúng ta sẽ vào tứ kết với vị trí nhì bảng A. Ngôi đầu bảng này khi đó sẽ thuộc về đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Trường hợp phức tạp nhất ở bảng đấu này là U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia, còn U23 Jordan thắng Kyrgyzstan. Khi đó, cả 3 đội U23 Việt Nam, Saudi Arabia và Jordan mỗi đội có 6 điểm. Thứ hạng của 3 đội này sẽ được tính theo kết quả đối đầu qua lại giữa 3 đội này với nhau.

U23 Việt Nam hiện có lợi nhất, chúng ta có hiệu số 2-0 (chỉ tính hiệu số giữa 3 đội U23 việt Nam, Saudi Arabia và Jordan) nhờ trận thắng U23 Jordan 2-0 trong ngày ra quân.

U23 Jordan đang có hiệu số 3-4 (tức là -1, do họ thua U23 Việt Nam 0-2 và thắng Saudi Arabia 3-2), là đội bất lợi nhất. Còn U23 Saudi Arabia có hiệu số 2-3 (thua Jordan với đúng kết quả vừa nêu).

U23 Việt Nam chỉ có nguy cơ bị loại nếu thua với cách biệt 3 đến 4 bàn trở lên

Nếu U23 Việt Nam chỉ thua U23 Saudi Arabia với một bàn cách biệt, chúng ta sẽ có hiệu số +1, còn U23 Saudi Arabia có hiệu số là 0 (U23 Jordan vẫn chỉ có hiệu số -1). Khi đó, U23 Việt Nam vẫn vào tứ kết với vị trí nhất bảng A, Saudi Arabia nhì bảng.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik chỉ bị loại trong trường hợp thua Saudi Arabia 1-4 hoặc với cách biệt 4 bàn trở lên, cộng với điều kiện U23 Jordan thắng Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Nếu U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia hai bàn cách biệt, hiệu số của chúng ta sẽ là 0. Hiệu số của U23 Saudi Arabia là +1. U23 Việt Nam sẽ vào tứ kết với vị trí nhì bảng A, còn Saudi Arabia đứng đầu bảng.

U23 Việt Nam chỉ bị loại nếu thua U23 Saudi Arabia với cách biệt 3 bàn, đồng thời không ghi được bàn nào (ví dụ thua 0-3, kèm với điều kiện U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan). Khi đó, hiệu số của U23 Việt Nam là -1 (2/3), ghi được 2 bàn thắng trong các trận đấu gặp Saudi Arabia và Jordan.

Hiệu số này kém hiệu số 3/4 của U23 Jordan. Còn U23 Saudi Arabia đứng đầu bảng, nhờ có hiệu số +2.

Nếu chúng ta thua với cách biệt 3 bàn nhưng ghi được 2 bàn trở lên (ví dụ thua 2-5, 3-6), U23 Việt Nam vẫn đi tiếp nhờ hơn U23 Jordan số bàn thắng ghi được khi đối đầu với hai đội có liên quan gồm U23 Saudi Arabia và Jordan (hiệu số của chúng ta khi đó sẽ là 4/5 hoặc 5/6, trong khi hiệu số của U23 Jordan là 3/4).

Còn nếu U23 Việt Nam thua với cách biệt 3 bàn, nhưng ghi được một bàn (thua 1-4), chúng ta có cùng hiệu số 3/4 với U23 Jordan (chỉ tính trường hợp U23 Jordan thắng Kyrgyzstan). Khi đó, thứ hạng của U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ được tính dựa theo hiệu số bàn thắng bại giữa hai đội ở toàn bộ vòng bảng.

Toàn bộ hiệu số ở vòng bảng của chúng ta khi đó sẽ là 5/5. Còn hiệu số tương ứng của U23 Jordan hiện giờ vẫn là 4/3. Nếu U23 Jordan chỉ thắng Kyrgyzstan 1-0, tổng hiệu số của họ là 4/4, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp, U23 Jordan bị loại.

Nếu U23 Jordan thắng Kyrgyzstan 2-1, tổng hiệu số của họ là 5/5, trùng với hiệu số của U23 Việt Nam. Việc xác định đội vào tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ được thực hiện thông qua việc tung đồng xu.

U23 Jordan bất ngờ thắng U23 Saudi Arabia 3-2

Nếu U23 Jordan thắng Kyrgyzstan với cách biệt một bàn và ghi được 3 bàn trở lên (ví dụ 3-2, 4-3, 5-4…), U23 Jordan sẽ vào tứ kết, U23 Việt Nam bị loại. Trường hợp khác, nếu U23 Jordan thắng Kyrgyzstan với cách biệt hai bàn trở lên (xét trong trường hợp U23 Việt Nam thua Saudi Arabia 1-4), chúng ta cũng sẽ bị loại.

Thêm một trường hợp nữa sẽ khiến U23 Việt Nam bị loại, đó là chúng ta thua Saudi Arabia với 4 bàn cách biệt trở lên. Nhưng nhìn chung, khả năng U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia với cách biệt từ 3 đến 4 bàn trở lên cực khó xảy ra. Vì thế, cơ hội vào tứ kết vẫn cực lớn với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).