Phản ứng của CĐV châu Á khi U23 Việt Nam thắng kịch tính U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

"U23 Việt Nam xứng đáng với chiến thắng này, nhưng cũng ghi nhận nỗ lực của Kyrgyzstan. Cả hai đội đã chơi một trò chơi đầy kịch tính hôm nay", tài khoản Abed Alrahman Odeh đến từ Kyrgyzstan bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đội nhà để thua 1-2 trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra vào tối 9/1 (giờ Việt Nam).

Ở trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục duy trì lối chơi tự tin tấn công ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Kịch bản tiếp tục diễn ra giống như ở trận ra quân, khi U23 Việt Nam bất ngờ được hưởng quả phạt đền ở phút 17 sau khi Lê Phát bị hậu vệ U23 Kyrgyzstan phạm lỗi trong vòng cấm.

Khuất Văn Khang ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 18 của trận đấu (Ảnh: AFC).

Trên chấm 11m, đội trưởng Khuất Văn Khang không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho đội nhà. Bị dẫn bàn trước, U23 Kyrgyzstan vẫn gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của U23 Việt Nam.

Tuy nhiên ở phút 44, trung vệ Hiểu Minh mắc sai lầm khi có đường chuyền ngang không tốt, giúp Murzakhmatov cướp được bóng và dứt điểm quyết đoán trước vòng cấm đưa bóng găm vào góc cao khung thành gỡ hoà 1-1 cho U23 Kyrgyzstan. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam cho thấy bản lĩnh khi bình tĩnh kiểm soát bóng và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Bước ngoặt trận đấu đến từ phút 87, khi quả tạt của Lý Đức bên cánh phải đập trúng người hậu vệ Khristiyan Brauzman khiến bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Nurlanbekov và giúp U23 Việt Nam lần thứ hai vượt lên dẫn trước 2-1.

Khoảng thời gian còn lại là không đủ để U23 Kyrgyzstan lật ngược tình thế, đồng nghĩa U23 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại bảng A và sáng cửa giành vé vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Chiến thắng của U23 Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các CĐV châu Á, khi phần đông người hâm mộ đều thừa nhận U23 Việt Nam đang thể hiện phong độ xuất sắc tại giải đấu trên đất Saudi Arabia.

U23 Việt Nam có hai chiến thắng liên tiếp ở bảng A, sáng cửa giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

"Phải công nhận rằng các HLV Hàn Quốc rất giỏi và phù hợp với bóng đá Đông Nam Á. Chơi đơn giản, kỷ luật, chịu áp lực tốt, pressing tốt. Tôi nhớ U23 Indonesia dưới thời HLV Shin Tae Yong cũng rất hay, còn U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik rất mạnh", tài khoản Andy Syar đến từ Indonesia bày tỏ.

"Chúc mừng U23 Việt Nam, các bạn thật đáng sợ với 6 điểm sau hai trận. Toàn đội chơi rất hay, hãy tiếp tục giữ vững phong độ để tiến sâu ở giải đấu", tài khoản Bayu Permana cũng đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Thái Lan phải học hỏi cách phát triển các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Chúc mừng chiến thắng của các bạn", tài khoản Christian Benteke đến từ Thái Lan bình luận.

"Không nghi ngờ gì nữa Việt Nam hiện là đội bóng số 1 ở Đông Nam Á", tài khoản Mohd Salleh Ahmad đến từ Malaysia nhận định.

"Với phong độ này, tôi dự đoán Việt Nam sẽ vào bán kết U23 châu Á 2026. Xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam", tài khoản Cleo Patra đến từ Philippines tuyên bố.

"Việt Nam dạo này cứ như có ma thuật vậy. Họ toàn ghi những bàn thần kỳ suốt", tài khoản Ong Ainz đến từ Campuchia bày tỏ.

"Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng, hiệp 1 có hơi khó khăn nhưng hiệp 2 đá hay, chủ động hơn nên thắng là hợp lý. Saudi Arabia không thua Jordan ở trận sau thì Việt Nam chính thức có vé vào tứ kết", tài khoản Lương Phương đến từ Việt Nam chốt lại.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).