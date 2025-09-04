"Ái nữ" tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên tham dự loạt sự kiện quan trọng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae tại Bắc Kinh trước lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít của Trung Quốc (Ảnh: KCNA).

Sự xuất hiện của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du Trung Quốc gần đây của ông đã thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông vì đây là lần đầu tiên cô bé tháp tùng cha đi công du nước ngoài.

Ông Kim Jong-un chụp ảnh cùng con gái Kim Ju-ae sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo năm 2022 (Ảnh: KCNA).

Truyền thông Triều Tiên chưa bao giờ tiết lộ tên và tuổi của cô bé, nhưng theo cựu ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ Dennis Rodman, một người tự xưng là bạn thân của ông Kim, con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên tên là Ju-ae, được cho là sinh năm 2012.

Tháng 2/2023, ông Kim cùng con gái tham dự tiệc kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) (Ảnh: KCNA).

Trước đó, Ju-ae đã xuất hiện cùng cha trong nhiều sự kiện quan trọng trong nước, từ những vụ phóng thử tên lửa đạn đạo cho tới gần đây là lễ khai trương khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma ở bờ biển phía đông.

Chủ tịch Kim Jong-un, Đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju và con gái tại lễ duyệt binh năm 2023 (Ảnh: KCNA).

Lần đầu được thế giới biết đến nhờ cựu ngôi sao bóng rổ Rodman, Ju-ae chưa từng phát biểu công khai, nhưng nhiều lần xuất hiện cùng cha trong các sự kiện.

Ông Kim cùng con gái trong một cuộc tập trận pháo binh vào tháng 3/2023 (Ảnh: KCNA).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên, vốn trước đó chưa từng nhắc đến con cái của ông Kim, lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae khi cô bé cùng cha tham dự lễ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa năm 2022.

Ông Kim và con gái tại buổi phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn mới vào tháng 4/2023 (Ảnh: KCNA).

Vài tháng sau, Ju-ae dự duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, và được báo chí nhà nước gọi là “người con gái đáng kính” của nhà lãnh đạo.

Ông Kim đi thị sát một cơ sở nuôi gia cầm mới xây dựng cùng con gái (Ảnh: KCNA).

Tại Bắc Kinh, Ju-ae mặc bộ vest xanh đậm, mỉm cười đứng phía sau cha khi ông bước xuống tàu sau chuyến đi xuyên đêm từ Bình Nhưỡng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên hai cha con cùng thực hiện.

Ông Kim cùng con gái tham dự buổi thử nghiệm hệ thống vũ khí từ tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên vào tháng 4 (Ảnh: KCNA).

Các chuyên gia cho rằng, việc cô bé xuất hiện tại Trung Quốc mang tới thông điệp cho thấy ông Kim coi mối quan hệ với Bắc Kinh là thân tình.

Ngoài ra, theo giới quan sát, đây cũng là dịp để Ju-Ae rèn luyện kinh nghiệm thực tế và nghi thức ngoại giao, yếu tố rất quan trọng khi cô bé sau này sẽ trở thành một thành viên trong tầng lớp tinh hoa của Triều Tiên.

Ông Kim và con gái tham dự lễ hạ thủy tàu Kang Kon tại xưởng đóng tàu Rajin vào tháng 6 (Ảnh: KCNA).

Bức ảnh chụp ngày 24/6 cho thấy ông Kim và con gái đang thăm khu du lịch ven biển Wonsan Kalma (Ảnh: KCNA).

Ông Kim và con gái tham dự một buổi biểu diễn ở Bình Nhưỡng vào ngày 29/6 (Ảnh: KCNA).