Bên trong con tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Trung Quốc

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên tàu bọc thép tới Bắc Kinh vào ngày 1/9 (Ảnh: KCNA).

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời ga Bình Nhưỡng trên chuyến tàu màu xanh lá cây đặc trưng của mình vào ngày 1/9.

Ông đã chọn sử dụng một phương tiện di chuyển chậm nhưng chuyên dụng mà giới lãnh đạo của nước này đã sử dụng trong nhiều thập kỷ.

So với đội máy bay chở khách của Triều Tiên, các toa tàu chống đạn mang đến không gian an toàn và thoải mái hơn cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng đoàn tháp tùng đông đảo, lực lượng an ninh, đồ ăn, tiện nghi đồng thời là nơi để thảo luận chương trình nghị sự trước các cuộc họp.

Kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm 2011, ông Kim Jong-un đã sử dụng tàu hỏa để thăm các quốc gia, trong đó có Nga.

Bên trong các toa tàu

Mỗi đoàn tàu được cho là có từ 10-15 toa, một số toa chỉ dành riêng cho nhà lãnh đạo, bao gồm một phòng ngủ, trong khi những toa khác chở nhân viên an ninh và nhân viên y tế.

Đoàn tàu thường có không gian cho văn phòng làm việc của nhà lãnh đạo, phòng thông tin liên lạc, nhà hàng và cả toa xe chở hai chiếc Mercedes bọc thép.

Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố ngày 2/9 cho thấy ông Kim Jong-un cùng các quan chức đứng cạnh toa tàu xanh trang trí huy hiệu và viền mạ vàng, ngồi trong văn phòng ốp gỗ trước huy hiệu lớn cùng quốc kỳ.

Trên bàn làm việc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un có một chiếc máy tính xách tay, một dãy nhiều điện thoại, hộp thuốc lá quen thuộc và các chai đựng chất lỏng xanh hoặc trong suốt. Cửa sổ được treo rèm xanh, vàng.

Một đoạn video do Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên công bố năm 2018 cho thấy ông Kim Jong-un gặp gỡ các quan chức cấp cao Trung Quốc trên một toa tàu.

Vào năm 2020, các cảnh quay trên truyền hình nhà nước cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên đi tàu đến thăm một khu vực bị bão tàn phá, hé lộ hình ảnh về một toa tàu được trang trí bằng đèn hình hoa và ghế vải in họa tiết ngựa vằn.

Trong cuốn sách "Orient Express" xuất bản năm 2002, quan chức Nga Konstantin Pulikovsky đã mô tả chuyến hành trình 3 tuần đến Moscow của cố lãnh đạo Kim Jong-il đến Moscow.

Tàu qua biên giới

Khi ông Kim Jong-un đi tàu đến Nga, bao gồm cả chuyến đi năm 2023 để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin, các cụm bánh xe của đoàn tàu phải điều chỉnh tại ga biên giới do hai nước dùng khổ đường ray khác nhau.

Theo một bài đánh giá hình ảnh trên phương tiện truyền thông, để đến tham dự các hội nghị thượng đỉnh trước đây với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tàu bọc thép của nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường được kéo bởi đầu máy DF11Z xanh lá cây, sản xuất tại Trung Quốc. Những đầu máy này có ít nhất 3 số sê ri khác nhau, gồm 0001 và 0002, vốn là những đầu máy dành riêng cho lãnh đạo cấp cao nhất.

Trước đây, nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành thường công du nước ngoài bằng tàu hỏa trong suốt thời gian lãnh đạo cho đến khi qua đời vào năm 1994.

Cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un, đã 3 lần đi tàu sang Nga, trong đó có chuyến đi dài 20.000km tới Moscow năm 2001.

Ở trong nước, đoàn tàu màu xanh lá đã trở thành trung tâm biểu tượng của Triều Tiên, gắn liền với hình ảnh các nhà lãnh đạo trong những chuyến đi dài để gặp gỡ người dân.