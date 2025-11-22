Thêm lãnh đạo BBC từ chức sau cáo buộc cắt ghép phát biểu của Tổng thống Mỹ

Bên ngoài trụ sở BBC ở London, Anh (Ảnh: Reuters).

Theo CNBC, ông Shumeet Banerji, Giám đốc độc lập trong Hội đồng quản trị BBC và hiện cũng là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Ấn Độ Reliance Industries và từng là giám đốc điều hành của công ty tư vấn quản lý Booz & Company, đã từ chức vài tuần trước khi nhiệm kỳ 4 năm của ông kết thúc.

Bộ phận tin tức của BBC cho biết, ông Banerji đã viết trong thư từ chức rằng ông thấy thất vọng về các vấn đề quản trị ở cấp lãnh đạo cao nhất của tập đoàn.

Trong bức thư, ông Banerji nói không được tham vấn về các diễn biến dẫn đến việc Tổng giám đốc BBC Tim Davie và Giám đốc điều hành BBC News Deborah Turness từ chức trước đó. Hai nhà lãnh đạo này đã từ chức vào ngày 9/11 sau các cáo buộc, bao gồm cả việc chỉnh sửa bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1/2021.

Ông Trump dọa sẽ khởi kiện, đòi BBC bồi thường lên tới 5 tỷ USD.

BBC đã xin lỗi, song từ chối chi trả bất kỳ khoản bồi thường nào, khẳng định không có cơ sở pháp lý để ông Trump kiện đòi bồi thường phỉ báng. Cuộc tranh cãi đã đẩy hãng truyền thông này vào khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm.