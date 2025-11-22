Chủ đầu tư nói lý do để dân xếp hàng dài nộp hồ sơ mua nhà

Trước những hình ảnh người dân xếp hàng dài vài trăm mét, đội nắng đội mưa chờ nộp hồ sơ tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội), độc giả Dân trí đặt câu hỏi: Sao phải khổ sở vậy, thời đại công nghệ 4.0 rồi mà không làm trực tuyến?

Đặt vấn đề này với chủ đầu tư dự án, đại diện Tổng Công ty Viglacera trao đổi với phóng viên báo Dân trí, việc đầu tư hệ thống đắt tiền chỉ cho một dự án nhà ở xã hội là không thực tế.

“Một dự án nhà ở xã hội, lợi nhuận khống chế dưới 10%, giá bán thì chỉ có 18,4 triệu đồng/m2 đã bao gồm thuế phí, lẽ gì đầu tư một hệ thống cả triệu USD. Điều này không thực tế”, đại diện chủ đầu tư nói.

Người dân xếp hàng xuyên đêm, chen lấn chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung (Ảnh: Văn Hưng).

Việc nộp hồ sơ trực tiếp cũng dễ dàng kiểm soát các vấn đề liên quan đến giấy tờ, gian lận, không chính chủ. Khi qua được vòng ngoài (trước cổng sẽ kiểm tra CCCD và giấy xác định điều kiện nhà ở), tất cả đều được bấm nút.

Hơn nữa, thời gian tiếp nhận hồ sơ lên tới 40 ngày làm việc, người dân có thể tùy chọn thời điểm đến. Mặc dù đã công bố chi tiết các loại giấy tờ cần chuẩn bị, đại diện chủ đầu tư cho biết tốn rất nhiều thời gian cho việc kiểm tra, hướng dẫn người dân chỉnh sửa, bổ sung.

“Bao giờ đầu tư hệ thống? Tôi khẳng định online có thể giải quyết được vấn đề nhận hồ sơ nhưng người nộp sau đó không biết hồ sơ của mình đi đâu, đang công đoạn nào. Trong khi đó, nộp trực tiếp người ta biết chắc chắn mình cần phải làm gì tiếp theo”, đại diện chủ đầu tư nói.

Dù trời mưa, dòng người vẫn xếp hàng với mong muốn có một nơi an cư (Ảnh: Văn Hưng).

Trước vấn đề xếp hàng nộp hồ sơ, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư bố trí nhiều điểm tiếp nhận; phân chia theo khung giờ, ngày hoặc theo khu vực dân cư; bố trí biển hướng dẫn và lực lượng hỗ trợ điều tiết, phân luồng để tránh ùn ứ.

Chủ đầu tư cần có phương án dự phòng khi số lượng hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian nhận hồ sơ thì phải thông báo công khai tại các điểm tiếp nhận, trên các phương tiện truyền thông và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm mọi người đăng ký đều được tiếp nhận hồ sơ.

Bộ Xây dựng cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ số như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online nhằm giảm tải lượng người đến trực tiếp.

Theo liên danh chủ đầu tư, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera, hiện nay do lượng người đăng ký quá lớn, đơn vị đã quyết định điều chỉnh kế hoạch xử lý hồ sơ, từ 50 bộ/ngày lên 80 bộ/ngày, và từ ngày 1/12 sẽ nâng lên 100 bộ/ngày.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý, cho biết dự án đã thi công đến tầng 10, dự kiến trong tháng 12 cất nóc tòa nhà và hoàn thành phần thô. Theo đúng tiến độ, quý IV/2026 dự án sẽ bàn giao nhà cho khách hàng.

Cũng theo ông Trung, nhiều hồ sơ đang phát sinh vướng mắc như: giấy xác nhận thu nhập (mẫu 04), thiếu bảng photo tiền công, tiền lương, sao kê ngân hàng...

Ngoài ra, một số hồ sơ có chữ ký trên mẫu xác nhận và trên hợp đồng lao động không trùng khớp, hoặc khách hàng nhận lương tiền mặt nhưng không có chứng từ xác nhận từ công ty. Những trường hợp này sẽ bị trả lại hồ sơ.