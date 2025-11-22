Lá chắn Vòm Vàng của Tổng thống Donald Trump có nguy cơ bị trì hoãn

Hệ thống phòng thủ Vòm Vàng là một dự án đầy tham vọng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Reuters dẫn nguồn tin ngày 21/11 cho biết kế hoạch xây dựng dự án phòng thủ tên lửa (ABM) Golden Dome (Vòm Vàng) của Mỹ có nguy cơ bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa và thiếu kế hoạch triển khai ngân sách.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phân bổ 25 tỷ USD cho dự án, nhưng chưa có kế hoạch phân bổ số tiền này.

Các nguồn tin tiết lộ việc đóng cửa chính phủ đã khiến việc tuyển dụng nhân sự cho dự án Vòm Vàng bị đình trệ và khiến các nhân viên chính thức không thể thực hiện việc ký kết hợp đồng.

Ngày 27/1, chỉ một tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Quốc phòng xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng thế hệ tiếp theo cho nước Mỹ mang tên Iron Dome for America, và một tháng sau đó được đổi tên thành Golden Dome.

Hệ thống Vòm Vàng, bao gồm các hệ thống đánh chặn và cảm biến đặt ngoài không gian, nhằm vô hiệu hóa “các tên lửa siêu vượt âm, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tiên tiến”, với mục tiêu bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công.

Điều này đồng nghĩa với việc lá chắn phòng thủ mới và năng lực răn đe hạt nhân truyền thống của Mỹ sẽ hoạt động song song với nhau.

Vào tháng 5, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã quyết định về kiến ​​trúc của hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng. Chính quyền Mỹ đang đề xuất phân bổ khoảng 175 tỷ USD cho dự án này. Ông Trump tin rằng sẽ mất chưa đầy 3 năm để xây dựng hệ thống mới.