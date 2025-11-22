Đài Loan dỡ bỏ toàn bộ hạn chế nhập khẩu thực phẩm với Nhật Bản (Ảnh: AFP).

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan ngày 21/11 cho biết, “các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm Nhật Bản trở lại bình thường” và có hiệu lực ngay lập tức.

“Kể từ năm 2011, Đài Loan đã tiến hành kiểm tra đối với hơn 270.000 lô thực phẩm Nhật Bản để xét nghiệm bức xạ”, cơ quan này nêu trong một thông báo.

“Đánh giá rủi ro về nguy cơ phơi nhiễm bức xạ bổ sung từ thực phẩm Nhật Bản là không đáng kể”, cơ quan này cho biết thêm, trích dẫn các dữ liệu khoa học không được nêu chi tiết.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản hoan nghênh quyết định của Đài Loan, cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định này sẽ “khuyến khích việc tái thiết” các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần năm 2011.

Năm 2011, chính quyền đảo Đài Loan đã áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với thực phẩm nhập khẩu từ 5 khu vực của Nhật Bản xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi xảy ra thảm họa rò rỉ hạt nhân do động đất và sóng thần. Đài Loan nới lỏng một số hạn chế vào các năm 2022 và 2024.

Sau khi Đài Loan nới lỏng, chỉ còn Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Ma Cao, Nga và Hàn Quốc có các biện pháp kiểm soát nhập khẩu cụ thể đối với các sản phẩm thực phẩm Nhật Bản.

Thông báo của Đài Loan đưa ra giữa lúc căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Hôm 19/11, Trung Quốc thông báo nước này sẽ tạm ngừng hoàn toàn nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Chỉ vài tháng trước, Trung Quốc thông báo sẽ nối lại nhập khẩu hải sản Nhật Bản từ hầu hết các địa phương, trừ 10/47 tỉnh.