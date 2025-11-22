Tổng thống Donald Trump nói xung đột Nga - Ukraine sắp chấm dứt

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi có một kế hoạch. Chúng tôi có một cách để đạt được hòa bình, hoặc chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có cách để đạt được hòa bình. Ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) sẽ phải chấp thuận nó. Tại một thời điểm nào đó, ông ấy sẽ phải chấp nhận một điều mà ông ấy chưa từng chấp nhận”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục sau cuộc gặp với Thị trưởng đắc cử thành phố New York Zohran Mamdan ngày 21/11.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Ông ấy sẽ phải thích nó. Và nếu ông ấy không thích, thì các vị biết đấy, họ cứ tiếp tục chiến đấu vậy thôi”.

Tổng thống Donald Trump tin rằng Ukraine sẽ mất Donbass trong thời gian ngắn, theo cuộc phỏng vấn của ông với Fox News.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump nhận định Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ, trong đó có toàn bộ Donbass, trong thời gian ngắn nếu tiếp tục chiến đấu.

Tổng thống Trump cho biết: “Các vị nhớ chứ, ngay tại Phòng Bầu dục, không lâu trước đây, tôi đã nói ông ấy không có những lá bài... Tôi nghĩ ông ấy lẽ ra nên đạt được một thỏa thuận 1-2 năm trước”.

Chủ nhân Nhà Trắng nhắc lại rằng ông đã mong đợi giải quyết xung đột Ukraine sớm hơn nhiều nhờ mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông tin cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp đến hồi kết thúc, nhưng cũng nêu rõ “muốn nhảy tango thì cần phải có 2 người”.

Nhấn mạnh sự cấp bách của việc giải quyết xung đột, ông hối thúc Ukraine phản hồi nhanh chóng khi mùa đông sắp tới và Nga tiếp tục gia tăng các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Trump đã soạn thảo kế hoạch hòa bình mới ở Ukraine và đã gửi văn bản cho Kiev. Kế hoạch này được cho là bao gồm 28 điểm, trong đó Ukraine phải từ bỏ Donbass, cắt giảm một nửa lực lượng vũ trang, cam kết không gia nhập NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh của Mỹ và châu Âu.

Theo kế hoạch này, Ukraine sẽ phải nhượng bộ để Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Donbass mặc dù Kiev hiện vẫn đang nắm giữ khoảng 12% khu vực này.

NBC trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, “Washington đang gây sức ép lên Kiev nhiều hơn so với bất kỳ vòng đàm phán hòa bình nào trước đây”. Hơn nữa, nhằm hối thúc Ukraine ký thỏa thuận hòa bình trước ngày 27/11, Mỹ đã cảnh báo ngừng cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

Giới chức Ukraine đã thảo luận với các đối tác châu Âu về bản đề xuất hòa bình 28 điểm của Mỹ và Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ trao đổi với người đồng cấp Donald Trump trong vòng vài ngày tới.

Ông Zelensky cho rằng kế hoạch của Mỹ đồng nghĩa với việc Ukraine đánh mất phẩm giá hoặc mất đi một đồng minh chủ chốt. Ông gọi đây là một trong những thời khắc lựa chọn khó khăn nhất trong lịch sử của Ukraine.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Ukraine sẽ “làm việc một cách bình tĩnh” và nhanh chóng với Mỹ cùng các đối tác để hướng tới việc kết thúc xung đột.