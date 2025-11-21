Mỹ gửi thông điệp cứng rắn cho Nga sau kế hoạch chấm dứt chiến sự Ukraine

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 20/11 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 20/11, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz nhấn mạnh ngoại giao vẫn là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình lâu dài và công bằng ở Ukraine. Ông cho biết Mỹ đã nỗ lực hết sức ở cấp cao nhất để chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi đã đề xuất các điều khoản hào phóng cho Nga, bao gồm việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Chúng tôi đã yêu cầu Nga ngừng các cuộc tấn công và gặp trực tiếp Ukraine để đàm phán một giải pháp hòa bình”, ông Waltz phát biểu.

“Thật không may, giao tranh vẫn tiếp diễn, gây ra thêm nhiều thương vong cho dân thường. Chúng tôi cũng đã chứng kiến ​​các vụ xâm nhập vào không phận của các nước thứ ba, bao gồm các đồng minh NATO của chúng tôi, những hành động có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột này”, nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo.

Ông Waltz cũng tuyên bố các cuộc phản công của Kiev đã tác động mạnh tới ngành năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Nga, hạn chế khả năng tài chính của Nga trong việc hỗ trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông lưu ý rằng Nga đã chịu thương vong nặng nề và đang đối mặt các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt.

Theo Đại sứ Mỹ, xung đột không thể kết thúc chỉ bằng biện pháp quân sự, do đó các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine phải bắt đầu đàm phán và đồng ý ngừng bắn. Ông Waltz kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước châu Âu, ngừng mua năng lượng Nga.

Đại sứ Mỹ cũng nêu rõ các bước cứng rắn tiếp theo của Washington nếu Nga không chấp nhận lời kêu gọi hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi có thể gây thêm thiệt hại kinh tế nếu Nga tiếp tục phớt lờ lời kêu gọi ngừng bắn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí để Ukraine phòng vệ", ông nói.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng chúng tôi ủng hộ những nỗ lực này, kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến này", ông kết luận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ngày 20/11, ông đã gặp các đại diện của Mỹ và phía Mỹ đã trình bày đề xuất của họ nhằm kết thúc xung đột Nga - Ukraine. Ông khẳng định mình đã nêu rõ các điểm then chốt, và các nhóm sẽ tiếp tục làm việc trên các đề xuất này “để mọi thứ được thực hiện một cách chân thành”.

Vào ngày 19/11, Axios đưa tin Washington đã tổ chức các cuộc tham vấn bí mật với Moscow để xây dựng một kế hoạch hòa bình mới nhằm giải quyết xung đột. Tuy nhiên, sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga và Mỹ đã thảo luận về một giải pháp hòa bình cho Ukraine trong các cuộc đàm phán ở Alaska hồi tháng 8 và không có tiến triển nào về chủ đề này từ đó đến nay.

Financial Times đưa tin kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất bao gồm việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ, chính thức công nhận Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, giảm lực lượng vũ trang Ukraine và cấm quân đội nước ngoài và vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Theo nghị sĩ đối lập Ukraine Aleksey Goncharenko, kế hoạch hòa bình của Mỹ còn đề xuất Ukraine không gia nhập NATO và duy trì là một quốc gia phi hạt nhân. Ngoài ra, Crimea, Lugansk và Donetsk sẽ được công nhận trên thực tế là thuộc Nga, trong khi Kherson và Zaporizhia sẽ bị đóng băng dọc theo giới tuyến, đồng nghĩa với việc công nhận thực tế dọc theo giới tuyến.

Kế hoạch cũng đề cập đến vấn đề tái thiết Ukraine, tổ chức bầu cử, vấn đề nhân đạo, trao đổi tù binh, tài sản bị đóng băng của Nga cùng nhiều điều khoản khác.

Financial Times cho biết, Mỹ kỳ vọng Kiev sẽ trình bày một văn bản đã được thống nhất vào ngày 27/11, sau đó Washington dự định chuyển đề xuất này cho phía Nga. Nhà Trắng muốn hoàn tất tiến trình này vào đầu tháng 12, coi đó là cơ hội để định hình một sáng kiến chính trị có thể tác động đến diễn biến của cuộc xung đột trong tương lai.