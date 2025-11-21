Chiến sự Ukraine 21/11: Giao tranh bùng nổ ở Liman và Seversk

Quân đội Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: EPA-EFE).

Ông Zelensky: Các nhóm Ukraine và Mỹ sẽ hợp tác về kế hoạch hòa bình

European Pravda đưa tin, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về "các lựa chọn để đạt được hòa bình thực sự".

Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã thảo luận với Bộ trưởng Driscoll về "các giai đoạn làm việc và hình thức đối thoại, cũng như động lực mới cho ngoại giao".

"Các nhóm của chúng tôi - Ukraine và Mỹ - sẽ hợp tác về kế hoạch chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi sẵn sàng cho một công việc mang tính xây dựng, trung thực và nhanh chóng", ông nói thêm, xác nhận một tuyên bố trước đó từ Văn phòng Tổng thống.

Trước đó, truyền thông đưa tin rằng kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo dự kiến ​​chuyển giao toàn bộ Donbass cho Nga, trong khi Ukraine cũng sẽ hạn chế kho vũ khí, cắt giảm một nửa quân đội và đồng ý sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ chính thức thứ hai.

Một số quan chức Mỹ đã nói riêng rằng một số phần của kế hoạch hòa bình của Washington dành cho Ukraine đang được thảo luận trên các phương tiện truyền thông chưa phải là cuối cùng và "gần như chắc chắn" sẽ bị thay đổi.

Giao tranh bùng nổ dữ dội ở Liman và Seversk

Kênh Military Summary đưa tin, trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao diễn ra sôi động, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục mở các cuộc tiến công gần Huliaipole, Pokrovsk và Liman (Lyman), từ hôm 20/11.

Khu vực xung quanh Huliaipole, kể từ tháng 9 đến nay, quân đội Nga có thể đã chiếm được thêm một khu định cư.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 20/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, tiến vào gần trung tâm thành phố. Kiev tăng viện theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Tại Pokrovsk, tình hình tiếp tục có những khó khăn với lực lượng Kiev. Trong khi đó, các cuộc đột kích của RFAF di chuyển về hướng Grishino. Cùng lúc đó, quân đội Ukraine (AFU) cố gắng đưa bộ binh vào khu vực, và một xe bọc thép thậm chí đã được phát hiện gần Mirnograd.

Ở phía bắc Donetsk, cuộc tấn công của Nga cũng đang tiếp tục. Theo hình ảnh định vị địa lý từ Seversk (Siversk), hiện có thể xác nhận rằng binh sĩ Nga đã quay trở lại Liman.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 20/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, tiến vào gần trung tâm. Kiev tăng viện theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Theo trang phân tích quân sự Anna News, các đơn vị Moscow tiến vào khu vực Kommunalny ở Liman từ khu định cư Maslyakovka.

Được biết, RFAF đã chiếm được một phần các đường Pushkin, Pokalchuk, Guards, Vostochnaya, Donetskaya, Khvoinaya và Sosnovaya. Ngoài ra, RFAF được cho đã tiến vào khu vực lân cận Yampol - một khu định cư quan trọng không kém đối với Nga trên hướng này - nằm ở phía tây Liman.

Trong nhiều ngày liên tiếp, AFU đã cố gắng sử dụng tất cả các lực lượng hiện có, bao gồm cả đặc nhiệm, để tổ chức một cuộc phản công ở khu vực Liman và Yampol, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công.

Việc giành được Liman và Yampol sẽ cho phép lực lượng Moscow tiến thẳng về phía Sloviansk và Kramatorsk, 2 thành trì lớn nhất còn lại ở Donetsk vẫn do Kiev kiểm soát.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 20/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Anna News).

Vài ngày qua, diễn biến đáng chú ý nhất không còn ở tâm điểm Pokrovsk mà đã chuyển sang Liman và Seversk, nơi quân đội Nga đồng thời xâm nhập cả hai thành phố trên hướng Krasnolimansk này, kênh Readovka nhận định.

Cụ thể, RFAF đã mở một số cuộc tấn công đáng kể trong khu vực Krasnolimansk. Họ vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương và đột nhập vào phần trung tâm của Liman và Seversk.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 25 RFAF tiến vào Liman từ phía nam. Lính xung kích Nga chiếm giữ các tòa nhà trong khu vực tư nhân dọc theo đường Pushkin và Vostochnaya.

Những bước tiến tương tự đã được báo cáo trước đây, khi quân đội Nga tiến vào Liman, nhưng không có thông tin đầy đủ và đáng tin cậy về việc liệu họ đã cố thủ hay thực hiện một "nhiệm vụ trinh sát" và rút lui về điểm xuất phát.

Giờ đây, có thể khẳng định chắc chắn rằng lực lượng Moscow đang ở trong trung tâm đô thị lõi. Các tòa nhà chung cư lớn ở Liman tập trung ở phía đông nam. AFU dường như quyết định không trụ lại trong khu vực tư nhân ở phía đông bắc và đã chọn cách bảo vệ các tòa nhà chung cư.

Mặc dù lực lượng Kiev đồn trú đang thiếu hụt nguồn lực, tuy nhiên với vị trí của mình, AFU không cần phải lo sợ bị bao vây hay phong tỏa ở Liman vào lúc này, lực lượng hiện có cho phép họ trì hoãn thời gian.

Tuy nhiên, tại Seversk, quân đội Ukraine đang ở trong tình thế nguy cấp hơn. Cuộc đột phá gần đây của RFAF vào Platonovka và việc hệ thống tiếp tế của các đơn vị đồn trú Seversk bị phá vỡ có thể đã buộc Bộ chỉ huy Kiev phải cân nhắc việc chuẩn bị rút lui nếu diễn biến chuyển sang xấu hơn.

Hành lang để thoát khỏi vòng vây đang hình thành rộng không quá 6km. Và nếu lực lượng Moscow siết chặt hơn nữa "nút thắt cổ chai", một điều gì đó tương tự như sự cố ở khu vực Pokrovsk - Mirnograd sẽ xảy ra.

Nói cách khác, có một lối thoát chính thức, nhưng cơ hội vượt qua nó là rất mong manh. Các đơn vị Ukraine biết rõ rằng nếu trì hoãn, họ có thể rơi vào tình cảnh giống như ở Pokrovsk và Mirnograd, nơi đang bị hỏa lực Nga khống chế.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman và Seversk ngày 20/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm 2 đô thị này (Ảnh: Readovka).

Xét đến việc Seversk là một khu định cư không quá lớn và lực lượng Moscow đã kiểm soát khoảng 1/3, có thể giả định rằng Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 54 AFU bắt đầu rút lui.

Kênh Petrenko của Ukraine nêu nhận định: "Về hướng Seversk, quân đội Nga đang đột kích khu định cư Zvanovka, nằm ở phía nam thành phố. Ở phía bắc Zvanovka, UAV Ukraine đã tập kích một hầm trú ẩn của đối phương trong một khu dân cư. Nhìn chung, RFAF đang gia tăng áp lực trên toàn bộ mặt trận".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 20/11. Các vị trí được đánh dấu là nơi binh sĩ Nga hiện diện và bị lực lượng Kiev ngăn chặn (Ảnh: Petrenko).

Nga tuyên bố chiếm Kupyansk, Ukraine bác bỏ

Kênh ZOV Military đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng: "Quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát Kupyansk, chiếm giữ 80% Volchansk ở vùng Kharkov, và 70% diện tích Pokrovsk ở Donetsk...".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine bác bỏ các tuyên bố trên của Nga.

"Kupyansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ. Các hoạt động tìm kiếm, tấn công đặc biệt chống lại các nhóm trinh sát - đặc nhiệm của đối phương đã xâm nhập vẫn diễn ra trong và xung quanh Kupyansk”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Trên thực địa, lực lượng Kiev vẫn tiếp tục phản công ở Kupyansk nhưng không thành công. Cụ thể, AFU đang tích cực phản công dọc theo toàn bộ vành đai phía tây, cố gắng giành lại các vị trí đã mất trước đó ở các khu vực Peschanoe, Stepova Novoselivka, Kurilovka, theo kênh Military Chronicle.

Về phần mình, quân đội Nga tiếp tục loại bỏ lực lượng đồn trú của Ukraine bằng cách tiến vào khu vực Kurilovka, gây khó khăn đáng kể cho hậu cần của đối phương. Nếu lực lượng Moscow trên khu vực này tiếp cận Kupyansk - Uzlovyi từ phía đông, các đơn vị Kiev sẽ rơi vào vòng vây tác chiến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 20/11. Thành phố (trong ô khoanh đỏ) được cho là đã rơi vào tay lực lượng Moscow (Ảnh: ZOV Military).

Nga tiến chậm ở Pokrovsk - Mirnograd

Kênh AMK Mapping đưa tin, trên hướng Pokrovsk, quân đội Nga tiếp tục phát triển, đạt được những bước tiến mới ở phía bắc Pokrovsk, cũng như trong khu vực Mirnograd, tuy nhiên, tốc độ đã chậm lại đáng kể.

Tại phía bắc Pokrovsk, RFAF tiếp tục tiến công, giành thêm các vị trí trong các hàng cây ở ngoại vi. Quân đội Nga cũng có một số tiến triển ở các tòa nhà cao tầng phía đông bắc, bỏ qua trường học từ phía nam, chiếm thêm 4 tòa nhà cao tầng, tiến vào phía tây nam. Ngoài ra, họ đã san bằng chiến tuyến ở phía bắc Mirnograd, chiếm được hầu hết các tòa nhà 3 tầng còn lại ở các quận phía bắc, tiến vào các khu dân cư thấp tầng theo hướng trung tâm.

Tại Rodinske, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. RFAF đã giành lại được nửa phía nam của dãy nhà 3 tầng ở trung tâm. Họ cũng chiếm lại Công viên Tưởng niệm, đồng thời củng cố một số tòa nhà trên đường Tsentralna.

Ở phía nam Mirnograd, sau khi quân đội Ukraine rút khỏi khu vực phía nam, RFAF đã đạt được những bước tiến mới. Họ phát triển về phía tây bắc qua các khu dân cư thấp tầng, tiến đến nghĩa trang, kiểm soát hầu hết các khu vực thấp tầng phía nam. Ngoài ra, họ mở rộng thêm vùng kiểm soát của mình trong các tòa nhà cao tầng của quận Zapadny, chiếm được ít nhất 7 tòa nhà cao tầng nữa, cùng với Trường số 8 và trường mẫu giáo địa phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 20/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được nhưng tốc độ có dấu hiệu chậm lại (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine tuyên bố chặn đứng 161 nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 20/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Trong vòng 24 giờ, 161 cuộc giao tranh đã được ghi nhận dọc theo chiến tuyến. Quân đội Nga tập trung các nỗ lực chủ yếu vào khu vực Pokrovsk, nơi Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi 56 cuộc tấn công. Đối phương tiến hành 39 cuộc không kích, thả 82 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 2.357 UAV cảm tử, thực hiện 3.008 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận tình hình vẫn căng thẳng nhất ở khu vực Pokrovsk. Kể từ đầu ngày, RFAF đã 56 lần tìm cách xâm nhập hệ thống phòng thủ của Ukraine. Tính đến tối 20/11, 5 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra tại khu vực này. Theo dữ liệu sơ bộ, Nga tổn thất 83 binh sĩ, trong đó có 59 người thiệt mạng.

Lực lượng phòng vệ Ukraine cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong ở Konstantinovka, Aleksandrovsk, Sloviansk, Liman, Huliaipole, Kramatorsk, Slobozhansky - Kursk, Dnieper.

Nga mở rộng nhanh vùng kiểm soát ở Zaporizhia - Dnipropetrovsk

Về hướng Pokrovskoe thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, cả Nga lẫn Ukraine đều tiến công, mỗi bên đều chiếm được những khu vực quan trọng, theo kênh AMK Mapping.

Ở phía đông bắc, RFAF đã san bằng chiến tuyến phía tây nam Orestopil, chiếm được các vị trí mới trên các rặng cây và đồn điền rừng phía nam sông Vovcha. Về phía tây, họ tiến qua khe núi phía bắc Oleksiivka, chiếm các vị trí mới trên các rặng cây ở đó, tiếp cận khu định cư Tykhe từ phía nam. Họ cũng tiến đến rặng cây phía đông bắc Novooleksandrivka, thiết lập quyền kiểm soát tại đây.

Về phía tây nam, quân đội Nga tiến về phía tây Novooleksandrivka và về phía tây bắc theo con đường gần đó, chiếm một khu định cư khác. Sau đó, họ san bằng chiến tuyến giữa Yehorivka - Hai, chiếm các vị trí trên 6 rặng cây khác nhau.

Trong khi đó, quân tiếp viện mới của Ukraine được đưa đến từ hướng Orekhov, cùng với Trung đoàn Tấn công Độc lập 425 "Skala" đã tiến hành phản công vào Danylivka, nơi vừa bị Nga chiếm giữ.

AFU tiến về phía đông từ vị trí của mình ở phía nam Ostapivske, tiến vào khu vực phía tây Danylivka. Họ nhanh chóng tiến xa hơn về phía đông, chiếm lại phần còn lại của ngôi làng trong khoảng 2 ngày giao tranh. Kể từ đó, họ đã xâm nhập vào nửa phía tây Yehorivka lân cận, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra. Tổng cộng, Nga giành thêm 18,68km², trong khi Ukraine phản kích, tái chiếm được 3,93km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 20/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Lực lượng Kiev phản kích, tái chiếm một số vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Tại mặt trận Zaporizhia liền kề với Dnipropetrovsk, quân đội Nga tiếp tục tiến về Hulyaipole từ phía đông bắc, đạt được những bước tiến đáng kể ở nhiều khu vực khác nhau.

Ở phía đông nam, các đợt tiến công của RFAF phía sau Vesele đã buộc các đơn vị Ukraine còn lại đóng quân trong và xung quanh làng phải rút về Zeleny Hai. Sau đó, họ đã kiểm soát hoàn toàn Vesele, tiến xuống các hàng cây về phía tây.

Về phía tây, quân đội Nga đã bỏ qua làng Zatyshshya từ phía đông, cố thủ ở phía bắc sông Kalmychka. Sau đó, họ vượt sông về phía nam, chiếm các vị trí hàng cây trên các cao điểm chiến thuật đối diện, trong khi một số mũi đột kích khác bắt đầu tiến về phía tây nam.

Sau đó, lực lượng Moscow đã chiếm được các vị trí còn lại ở phía bắc Zatyshshya, bắt đầu tiến về phía tây bắc, chiếm được con phố phía bắc. Các nhóm xung kích từ bờ nam sông Kalmychka sau đó đã tiến vào con phố phía nam của làng từ phía đông, nhanh chóng giành quyền kiểm soát làng cùng một đoạn đường về phía nam.

Về phía tây bắc, binh sĩ Nga tiếp tục tiến dọc theo các cao điểm chiến thuật phía đông bắc Huliaipole, mở rộng mũi nhọn tiến về Varvarivka. Họ chiếm giữ các công trình nông nghiệp ở phía tây bắc Zatyshshya và các hàng cây ở phía bắc, trước khi băng qua đường Velyka Novosilka - Huliaipole, tiến vào 3 hàng cây song song ở phía tây.

Các nhóm xung kích khác chiếm giữ những vị trí còn lại ở phía bắc khe núi phía tây Yablukove, tiến về phía tây nam đến các hàng cây khác ở phía tây đường Velyka Novosilka - Huliaipole.

Về phía bắc, lực lượng Moscow tiếp tục chiếm giữ các vị trí theo hướng Đường Hulyaipole - Pokrovskoe, chiếm được các vị trí mới ở 3 hàng cây riêng biệt ở phía bắc điểm đột phá ban đầu đến các hồ chứa. Trong khi đó, các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm đã xâm nhập sâu hơn về phía tây, chỉ cách đường Huliaipole - Pokrovskoe và làng Varvarivka 500 mét.