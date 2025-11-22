Lý do Anh dùng trò chơi điện tử để huấn luyện binh sĩ sẵn sàng chiến đấu

Binh sĩ Anh trong giải đấu thể thao điện tử (Ảnh: AFP).

Một chỉ huy Lục quân Anh cho biết binh sĩ của lực lượng này đang sử dụng các trò chơi điện tử như Call of Duty để rèn luyện “mức độ sẵn sàng chiến đấu”.

Tướng Tom Copinger-Symes, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Mạng và Chuyên trách, nói rằng chiến sự ở Ukraine - nơi UAV đang trở nên then chốt trên chiến trường - đã chứng minh giá trị của việc có các binh sĩ thành thạo trò chơi điện tử trong quân đội.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 21/11 thông báo ra mắt International Defence Esports Games (IDEG), một giải đấu trò chơi điện tử đưa những “chiến binh mạng tương lai” xuất sắc nhất của Anh đấu với các đội quân sự đến từ 40 quốc gia khác.

Các lãnh đạo quốc phòng ghi nhận kỹ năng tác chiến của game thủ có thể được rèn giũa trong thế giới thực.

Tướng Tom Copinger-Symes nói: “Những bài học từ các cuộc xung đột, bao gồm Ukraine, đã cho thấy giá trị thực tế của công nghệ game trong huấn luyện người điều khiển UAV và tăng cường năng lực mạng. IDEG sẽ củng cố mức sẵn sàng chiến đấu của chúng ta, đồng thời xây dựng các quan hệ đối tác quan trọng với những quốc gia đồng minh có chung cam kết đổi mới công nghệ trong quốc phòng".

Bộ Quốc phòng Anh giải thích: “Binh sĩ phát triển các kỹ năng chiến trường quan trọng thông qua thi đấu game, như theo dõi đồng thời nhiều mối đe dọa, chỉ huy binh sĩ dưới mặt đất, chịu đựng áp lực cao và thay đổi chiến thuật dựa trên tình báo thời gian thực".

Các trò chơi như Call of Duty, nơi người chơi mô phỏng những nhiệm vụ tác chiến quân sự dữ dội, cực kỳ phổ biến và chắc chắn quen thuộc với nhiều binh sĩ.

Tuy nhiên, Phil Ingram, một cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh, cảnh báo rằng game không thể thay thế huấn luyện thực địa.

“Việc này không bao giờ được thay thế huấn luyện thực, mà phải vận hành song song và tăng cường cho nó”, ông nói.

Anh chính thức công nhận thể thao điện tử là môn thể thao quân sự vào năm 2024.

Trong thế giới dân sự, các giải đấu tương tự thu hút lượng khán giả toàn cầu khổng lồ, với các trận đấu được phát trực tiếp và những vận động viên hàng đầu kiếm được hàng triệu bảng mỗi năm.

Các lãnh đạo quốc phòng ngày càng muốn thu hút game thủ gia nhập quân đội để đảo ngược tình trạng suy giảm tuyển quân.

Binh sĩ hiện đã sử dụng các trò chơi thực tế ảo để huấn luyện, cũng như các tay cầm giống loại dùng trên máy chơi game để điều khiển một số thiết bị quân sự.

Ngoài việc chơi dòng game bom tấn Call of Duty, những người tham gia IDEG còn thi đấu trong trò chơi mô phỏng điều khiển UAV VelociDrone.

Trò chơi này tái hiện các kịch bản vốn đã trở nên phổ biến trên chiến trường Ukraine, nơi các nhóm tác chiến dùng UAV cỡ nhỏ tập kích binh lính và xe cộ.

Lực lượng Ukraine đã thử nghiệm kỹ thuật tương tự bằng cách tạo ra các trò chơi mô phỏng và đã giúp cải thiện độ chính xác khi ngắm bắn và tốc độ phản ứng của người điều khiển, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Bộ trưởng Cựu chiến binh Louise Sandher-Jones nói rằng “những bài học từ Ukraine” cho thấy game có thể “phát triển kỹ năng ra quyết định nhanh, vốn thiết yếu cho hoạt động tác chiến hiện đại”.

Bà nói thêm: “Giải đấu IDEG đặt Anh ở vị trí dẫn đầu trong sự chuyển đổi này, bảo đảm lực lượng vũ trang của chúng ta sẵn sàng cho các cuộc xung đột của ngày mai".