Con đường duy nhất tại Việt Nam lọt top "hấp dẫn nhất thế giới"

Danh sách này quy tụ những con đường phản ánh rõ nét ẩm thực, văn hóa, cộng đồng và nhịp sống bản địa. Theo Time Out, việc lựa chọn danh sách này được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: Ẩm thực, đồ uống, văn hóa, sự vui nhộn và tinh thần cộng đồng.

Trong danh sách năm nay, Rua do Senado (Rio de Janeiro, Brazil) - con phố 117 năm tuổi được hồi sinh bởi quán bar thủ công, chợ nghệ thuật và điệu samba rực lửa - giữ vị trí số 1.

Tiếp theo là phố Orange (Osaka, Nhật Bản) - nơi khách vừa săn đồ cổ điển, vừa ăn takoyaki (bánh được làm từ bột mì và bạch tuộc) nóng hổi. Đứng vị trí thứ 3 là Rua do Bonjardim (Porto, Bồ Đào Nha) với những tiệm tạp hóa xưa, quán ăn gia đình và khách sạn trong nhà máy xà phòng cũ.

Hình ảnh đường Vĩnh Khánh trên tạp chí Time Out (Ảnh: Joey Gann).

Giữa những cái tên gắn liền với lịch sử, văn hóa lâu đời, đường Vĩnh Khánh ở TPHCM trở thành điểm nhấn bất ngờ. Với người dân TPHCM, đây là con đường đã quá quen thuộc. Còn trong mắt du khách quốc tế, Vĩnh Khánh hấp dẫn bởi vẻ sôi động, hơi bụi bặm mà đậm chất đời sống bản địa.

Trên tạp chí Time Out, đường Vĩnh Khánh được mô tả là linh hồn của khu vực, được công nhận là phố ẩm thực từ năm 2018.

"Băng qua cầu Calmette từ khu Nguyễn Thái Bình hiện đại, du khách bước vào quận 4 (quận 4 cũ, nay đã được sắp xếp thành các phường mới) - nơi từng là khu vực “khét tiếng” nhất Việt Nam. Ngày nay, khu vực được bao quanh bởi kênh rạch này đã thay đổi, trở thành điểm đến nhộn nhịp", tạp chí Time out viết.

Vĩnh Khánh là con đường hội tụ các quán ốc được nhiều người yêu thích (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trên đường Vĩnh Khánh với chiều dài khoảng 1km, hàng chục quán hải sản nướng mọc san sát, rộn ràng xuyên đêm, tạo nên “thiên đường” ẩm thực, thu hút người dân, du khách trong và ngoài nước.

Những quán ốc kiêm quán bia, nước giải khát là điểm thu hút từ giới trẻ thời thượng đến dân văn phòng tìm nơi giải tỏa sau giờ làm.

Tạp chí này còn mô tả khung cảnh sống động trên đường Vĩnh Khánh: "Xe máy len lỏi quanh các nhóm nhạc đường phố, tiếng chảo xào lách cách, tiếng ly chạm nhau, tiếng hát trên vỉa hè hòa trộn thành bản nhạc đặc trưng. Người bán hàng rong đi dọc đường với khô mực, khách ngồi trên ghế nhựa để mặc vị mằn mặn của gió và đồ biển “ôm” trọn một buổi tối".

Quán ốc Oanh với tuổi đời gần 20 năm được gọi tên vào danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá cả phải chăng) của Michelin năm 2024 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Không chỉ mô tả về một con đường nhộn nhịp, tạp chí nổi tiếng về lĩnh vực du lịch, ẩm thực này còn dành nhiều lời khen cho những quán ốc đã giúp đưa thương hiệu con đường Vĩnh Khánh ra quốc tế.

Trong đó có thể kể đến Ốc Oanh - quán xuất hiện trong danh sách Michelin Guide 2024, được khuyên là điểm dừng đầu tiên khi đến TPHCM, nổi bật với các món ốc “độc lạ”.

Time Out còn gợi ý du khách tìm đến Ốc Đạo - nơi hút khách với món “răng bạch tuộc chiên bơ” gây tò mò; Ốc Vũ - nơi vừa là quán ốc, vừa là quán bia sôi động.

Đặc biệt, quán Ốc Vũ mở xuyên đêm, đến 6h sáng hôm sau, tạo điều kiện cho khách “ăn đến đâu chơi đến đó”. Sau khi rời quán, du khách có thể tản bộ đến chợ Xóm Chiếu mở cửa từ 4h, thưởng thức cà phê hoặc chè trái cây, dừa non… trong dòng chảy buổi sớm của TPHCM.

Những món ốc được chế biến bắt mắt, thu hút thực khách (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Việc đường Vĩnh Khánh lọt top "31 con đường hấp dẫn nhất thế giới" cho thấy sức hút đặc biệt của du lịch đường phố Việt Nam. Không phải những công trình nguy nga hay dịch vụ sang trọng mà chính đời sống thường nhật - những hàng quán chen chúc, âm nhạc ngẫu hứng, món ăn dân dã - lại là điều khiến du khách tò mò và muốn khám phá.

Với sự ghi nhận của Time Out, đường Vĩnh Khánh không chỉ là “đặc sản” riêng của người dân TPHCM mà còn trở thành biểu tượng mới của văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam trên bản đồ thế giới.