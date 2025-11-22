Tổng thống Putin ra tuyên bố về tình hình chiến sự ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên Hội đồng An ninh Nga tại Điện Kremlin ngày 21/11 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga vào ngày 21/11, Tổng thống Putin xác nhận lực lượng Nga đã gần như kiểm soát thành phố Kupyansk kể từ ngày 4/11.

"Đến ngày 4/11, Kupyansk gần như hoàn toàn nằm trong tay lực lượng Nga. Có thể nói, quân đội của chúng ta đã hoàn tất việc dọn dẹp các khu phố và đường phố bị cô lập. Tương lai của thành phố đã được định đoạt vào thời điểm đó", ông Putin giải thích.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết, Kiev tuyên bố không quá 60 binh sĩ Nga có mặt trong thành phố Kupyansk, nơi sẽ sớm được quân đội Ukraine giải tỏa.

"Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là các nhà lãnh đạo Kiev không có thông tin khách quan về tình hình chiến trường, hoặc nếu có, họ cũng không thể đánh giá tình hình một cách khách quan", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cho rằng Ukraine không có thông tin khách quan về tình hình trên chiến trường, và vẫn còn ảo tưởng rằng họ có thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga.

Theo ông Putin, Ukraine và các đồng minh châu Âu đã nhầm lẫn nếu họ nghĩ rằng họ có thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga trên chiến trường.

"Tôi nghĩ lập trường này không hẳn dựa trên năng lực yếu kém, tôi sẽ không thảo luận về vấn đề này ngay bây giờ, mà nhiều khả năng do thiếu thông tin khách quan về tình hình thực tế trên chiến trường", nhà lãnh đạo Nga giải thích.

"Nếu Kiev ngần ngại thảo luận về đề xuất của Tổng thống (Mỹ Donald) Trump và bác bỏ điều đó, thì họ và những người chủ chiến ở châu Âu phải hiểu rằng những gì đã xảy ra ở Kupyansk chắc chắn sẽ lặp lại ở các khu vực quan trọng khác trên tiền tuyến", ông Putin cảnh báo.

Một phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll dẫn đầu đã thăm Kiev vào ngày 20/11 và trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết xung đột của Tổng thống Donald Trump.

Theo Financial Times, kế hoạch hòa bình 28 điểm, được Tổng thống Trump phê duyệt, đòi hỏi những nhượng bộ đáng kể từ Kiev. Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết Nhà Trắng đang nỗ lực hết sức để cố gắng chấm dứt xung đột ở Ukraine vào cuối năm nay.

Vị trí vùng Kupyansk ở phía đông bắc Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Liên quan tới tình hình chiến sự, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov rằng quân đội Nga đã chiếm được thành phố Kupyansk vào ngày 20/11.

"Kupyansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ. Các hoạt động chống phá hoại và các hoạt động tìm kiếm và tấn công đặc biệt chống lại các nhóm trinh sát và đặc nhiệm của đối phương đã xâm nhập thành phố vẫn diễn ra trong và xung quanh Kupyansk”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine được đưa ra sau khi Tướng Gerasimov được cho là đã thông báo với Tổng thống Putin về việc kiểm soát Kupyansk trong chuyến thăm của ông Putin đến một sở chỉ huy của lực lượng Zapad.

Tướng Gerasimov nói với nhà lãnh đạo Nga rằng: "Các đơn vị đã giành được thành phố Kupyansk và đang tiếp tục đánh bại các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở bờ trái sông Oskol".

Tướng Gerasimov cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát 70% Pokrovsk, cũng như hơn 80% Vovchansk.

Kupyansk là một trong những thành phố phòng thủ trọng điểm của lực lượng Ukraine thuộc vùng Kharkov. Việc giành được Kupyansk sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây.

Điện Kremlin hôm 21/11 cho biết khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt ở bờ đông sông Oskil, thuộc khu vực Kharkov, miền Đông Ukraine.

Cùng ngày, Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev đang giữ vững các tuyến phòng thủ ở phía bắc thành phố Pokrovsk đang bị bao vây ở miền Đông và đang ngăn chặn các nỗ lực tiến công của quân đội Nga.

Lực lượng Moscow đã tiến về trung tâm hậu cần Pokrovsk trong nhiều tháng để cố gắng kiểm soát Pokrovsk, nơi được truyền thông Nga gọi là "cửa ngõ" vào khu vực công nghiệp Donbass. Tổng tham mưu trưởng Gerasimov cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát 70% thành phố, cũng như toàn bộ thành phố Kupiansk ở phía Đông Bắc, nhưng Ukraine nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này.

Lực lượng Nga, hiện kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, cũng đã đạt được những bước tiến gần đây ở phía nam khu vực Zaporizhia.