Chủ tịch Triều Tiên bắt tay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

Theo một tuyên bố từ văn phòng của ông Woo, hai người đã bắt tay nhau trước khi bắt đầu cuộc duyệt binh quân sự ở Trung Quốc, sự kiện mà họ cùng tham dự để kỷ niệm chiến thắng phe phát xít trong Thế chiến II. Ông Woo đại diện cho phái đoàn Hàn Quốc tham dự sự kiện này.

Cùng với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, ông Woo đã kêu gọi nối lại đối thoại giữa Seoul và Bình Nhưỡng sau một thời gian quan hệ 2 nước trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, cho đến nay Triều Tiên chưa chấp nhận đề nghị từ Seoul.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik (Ảnh: Reuters).

Văn phòng của ông Woo cũng cho biết, ông đã gặp Tổng thống Vladimir Putin ở Bắc Kinh và nhà lãnh đạo Nga đã hỏi liệu ông có thông điệp nào muốn gửi tới ông Kim hay không.

Ông Woo đáp lại rằng, việc xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay "rất quan trọng", bất chấp những thách thức.

Trước khi lên đường tới Bắc Kinh, ông Woo từng nói rằng không rõ liệu ông có thể gặp ông Kim hay không, nhưng nếu có, ông muốn thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên về cách xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Một số nhà lập pháp Hàn Quốc, bao gồm cả một chính trị gia kỳ cựu từng tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán liên Triều trong quá khứ, đã tháp tùng ông Woo đến Bắc Kinh trong sự kiện lần này.