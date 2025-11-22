Nga tuyên bố trao cơ hội chấm dứt xung đột, “bóng đang ở sân” của Ukraine

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt (Ảnh: Sputnik).

"Moscow đang cho Kiev một cơ hội nữa để chấm dứt xung đột và chấm dứt đổ máu. Nhưng bóng đang ở trong sân của Ukraine. Quân đội Nga đang từng bước giành được Donbass. Tình hình trên chiến trường rõ ràng không có lợi cho Ukraine. Và đây là một lập luận vô cùng thuyết phục", ông Leonid Slutsky, chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), đồng thời là lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), nói với hãng tin Tass ngày 21/11.

Ông Slutsky cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu thuộc phe chủ chiến dường như đang tiếp tục "góp phần" kìm hãm tiến trình giải quyết xung đột.

Theo quan chức Nga, báo Bild đưa tin, Đức "đang dẫn đầu các nỗ lực của châu Âu" nhằm phản đối kế hoạch hòa bình của Mỹ. Ông Slutsky cũng chỉ ra rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách "cạnh tranh" với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ông nhận định điều này cho thấy châu Âu không thực sự muốn tìm kiếm hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, nhận định kế hoạch của Mỹ về giải quyết cuộc chiến ở Ukraine nhằm mục đích ngăn chặn thêm thương vong cho Ukraine cũng như nguy cơ Ukraine mất thêm lãnh thổ.

Cùng ngày, trong cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán và kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ có thể được sử dụng làm nền tảng cho một giải pháp hòa bình tại Ukraine.

Theo ông Putin, phía Nga hài lòng với tiến triển trên chiến trường và nếu Kiev bác bỏ kế hoạch hòa bình, Nga sẽ đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự bằng các biện pháp quân sự.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga vẫn duy trì lập trường dựa trên nền tảng của các cuộc đàm phán đã diễn ra giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ.

"Phía Nga vẫn kiên định với nền tảng của các cuộc thảo luận đã diễn ra tại Anchorage (Alaska)", ông Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo, bình luận về kế hoạch hòa bình 28 điểm mới của Mỹ về giải quyết xung đột Ukraine.

Tổng thống Putin từng tuyên bố thỏa thuận đạt được ở Alaska "sẽ là điểm khởi đầu cho việc giải quyết vấn đề Ukraine" và cải thiện quan hệ Nga - Mỹ. Theo ông Putin, Nga quan tâm đến việc chấm dứt khủng hoảng Ukraine và Moscow cũng sẵn sàng nỗ lực để đảm bảo an ninh cho Kiev.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuần này xác nhận, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã liên lạc với cả Nga và Ukraine để trao đổi về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất. Kế hoạch này đã được hé lộ trên các kênh truyền thông phương Tây.

Theo kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm, Mỹ và các nước khác sẽ công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea, vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) và các vùng lãnh thổ khác mà Ukraine sẽ phải nhượng bộ.

Đổi lại, Kiev sẽ được Mỹ và châu Âu bảo đảm an ninh. Một khu vực phi quân sự sẽ được thiết lập tại các khu vực lực lượng Ukraine rút quân. Quân đội Ukraine sẽ bị cắt giảm đáng kể và bị tước bỏ vũ khí tầm xa.

Kế hoạch của Mỹ cũng quy định lệnh cấm triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine và công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ quốc gia. Theo Bloomberg, kế hoạch cũng dự kiến ​​dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga.

Nỗ lực giải quyết xung đột diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga và Ukraine vẫn tiếp tục giao tranh trên chiến trường.

Tại cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga vào ngày 21/11, Tổng thống Putin xác nhận lực lượng Nga đã gần như kiểm soát thành phố Kupyansk kể từ ngày 4/11.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Gerasimov cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát 70% thành phố Pokrovsk, cũng như toàn bộ thành phố Kupyansk ở phía Đông Bắc, nhưng Ukraine nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này.

Kupyansk là một trong những thành phố phòng thủ trọng điểm của lực lượng Ukraine thuộc vùng Kharkov. Việc giành được Kupyansk sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây.

Lực lượng Moscow cũng tiến về trung tâm hậu cần Pokrovsk trong nhiều tháng để kiểm soát Pokrovsk, nơi được truyền thông Nga gọi là "cửa ngõ" vào khu vực công nghiệp Donbass.

Lực lượng Nga, hiện kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, cũng đã đạt được những bước tiến gần đây ở phía nam khu vực Zaporizhia.