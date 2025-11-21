Ukraine vạch “lằn ranh đỏ” khi xem xét kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ

Phó Đại diện Thường trực Ukraine tại Liên hợp quốc Khrystyna Hayovyshyn (Ảnh: Getty).

Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 20/11, Phó Đại diện Thường trực Ukraine tại Liên hợp quốc Khrystyna Hayovyshyn xác nhận Ukraine đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình từ Mỹ và bày tỏ sự ủng hộ đối với ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt xung đột với Nga.

Tuy nhiên, bà Hayovyshyn nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn có những "lằn ranh đỏ" của nước này.

Bà tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát là "của Nga", cũng không đồng ý với bất kỳ hạn chế nào đối với quyền tự vệ của Ukraine và sẽ không chấp nhận những hạn chế đối với việc lựa chọn liên minh hoặc khối của Ukraine.

Bà cũng cho biết Ukraine sẽ không thỏa hiệp về bản sắc, bao gồm ngôn ngữ của Ukraine.

Nhà ngoại giao Ukraine một lần nữa kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về lệnh ngừng bắn hoàn toàn, ngay lập tức và vô điều kiện.

Bà Hayovyshyn lập luận rằng, việc Nga tiếp tục leo thang căng thẳng không chỉ là một loạt cuộc tấn công quân sự mà còn là việc từ chối hòa bình rõ ràng, đồng thời cho biết mỗi tên lửa của Nga đều thể hiện sự ưu tiên của Moscow đối với việc leo thang hơn là đối thoại.

Theo bà, Ukraine đã tìm kiếm hòa bình kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào năm 2022 và ủng hộ tất cả các sáng kiến ​​thiết thực có thể giúp đạt được điều đó.

Bà cho biết Ukraine đã ủng hộ các đề xuất của Tổng thống Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh kể từ đầu năm nay và Kiev vẫn sẵn sàng hợp tác với Washington cũng như với các đối tác ở châu Âu và trên toàn thế giới.

Bà Hayovyshyn cho rằng Nga sẽ không chấm dứt chiến sự nếu không có áp lực liên tục và toàn diện, đồng thời nói thêm rằng cách duy nhất để chấm dứt xung đột là gây sức ép với Nga về kinh tế, chính trị và quân sự.

Vào ngày 19/11, Axios đưa tin Washington đã tổ chức các cuộc tham vấn bí mật với Moscow để xây dựng một kế hoạch hòa bình mới nhằm giải quyết xung đột. Tuy nhiên, sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga và Mỹ đã thảo luận về một giải pháp hòa bình cho Ukraine trong các cuộc đàm phán ở Alaska hồi tháng 8 và không có tiến triển nào về chủ đề này kể từ đó.

Financial Times đưa tin kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất bao gồm việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ, chính thức công nhận Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, giảm lực lượng vũ trang Ukraine và cấm quân đội nước ngoài và vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Theo nghị sĩ đối lập Ukraine Aleksey Goncharenko, kế hoạch hòa bình của Mỹ còn đề xuất Ukraine không gia nhập NATO và Ukraine duy trì là một quốc gia phi hạt nhân. Ngoài ra, Crimea, Lugansk và Donetsk sẽ được công nhận trên thực tế là thuộc Nga, trong khi Kherson và Zaporizhia sẽ bị đóng băng dọc theo giới tuyến, đồng nghĩa với việc công nhận thực tế dọc theo giới tuyến. Lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi khu vực tỉnh Donetsk mà Ukraine đang kiểm soát; khu vực rút quân này sẽ được coi là vùng đệm phi quân sự trung lập, được quốc tế công nhận là lãnh thổ thuộc Nga. Lực lượng Nga sẽ không tiến vào khu vực phi quân sự này.

Kế hoạch cũng đề cập đến vấn đề tái thiết Ukraine, tổ chức bầu cử, vấn đề nhân đạo, trao đổi tù binh, tài sản bị đóng băng của Nga cùng nhiều điều khoản khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ngày 20/11, ông đã gặp các đại diện của Mỹ. Phía Mỹ đã trình bày đề xuất của họ nhằm kết thúc xung đột.

Ông Zelensky khẳng định mình đã nêu rõ các điểm then chốt, và các nhóm sẽ tiếp tục làm việc trên các đề xuất này “để mọi thứ được thực hiện một cách chân thành”.

Financial Times cho biết, Mỹ kỳ vọng Ukraine sẽ trình bày một văn bản đã được thống nhất vào ngày 27/11, sau đó Washington dự định chuyển đề xuất này cho phía Nga. Nhà Trắng muốn hoàn tất tiến trình này vào đầu tháng 12, coi đó là cơ hội để định hình một sáng kiến chính trị có thể tác động đến diễn biến của cuộc xung đột trong tương lai.