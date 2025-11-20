Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, Ukraine lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo chung tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: AFP).

Axios, Financial Times hôm 19/11 dẫn các nguồn tin cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xây dựng một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Bản kế hoạch này được cho là gồm 28 điểm, trong đó đòi hỏi Kiev phải đưa ra nhượng bộ lớn.

Theo Financial Times, kế hoạch đề xuất yêu cầu Ukraine từ bỏ các phần lãnh thổ thuộc các vùng mới sáp nhập vào Nga ở Donbass mà Kiev vẫn đang kiểm soát, cắt giảm một nửa quy mô quân đội và từ bỏ những loại vũ khí chủ chốt.

Bản đề xuất còn bao gồm việc thu hẹp hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Kế hoạch giả định rằng Ukraine sẽ không còn nhận các hệ thống như ATACMS hoặc Storm Shadow.

Tài liệu cũng bao gồm lệnh cấm triển khai lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine, cũng như các hạn chế đối với việc cung cấp vũ khí tầm xa của phương Tây cho Kiev có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

“Bên cạnh đó, lực lượng quân sự nước ngoài sẽ không được phép hiện diện trên đất Ukraine, và Kiev sẽ không còn nhận các tên lửa tầm xa của phương Tây có khả năng đánh sâu vào Nga”, Financial Times dẫn nguồn tin cho biết.

Washington được cho là đã hối thúc chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận đề xuất do một nhóm giới chức đương nhiệm và cựu quan chức của Nga và Mỹ đã tham gia xây dựng.

Kế hoạch này dự kiến được một phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll dẫn đầu trình bày tại Kiev vào ngày 20/11.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã được tiếp cận bản kế hoạch nói rằng nội dung các đề xuất này phản chiếu các yêu cầu tối đa của Moscow và nếu không có điều chỉnh đáng kể, Ukraine sẽ không thể chấp nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa bình luận trực tiếp về thông tin liên quan đến bản kế hoạch hòa bình mới do Washington đề xuất, song nhấn mạnh, Kiev ủng hộ các biện pháp nhằm mang lại hòa bình thực chất.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng chỉ nhà lãnh đạo Mỹ mới có đủ sức mạnh để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

“Chúng tôi tại Ukraine đã ủng hộ mọi bước đi quyết đoán và vai trò lãnh đạo của Tổng thống Trump từ đầu năm nay, mọi đề xuất mạnh mẽ và công bằng nhằm chấm dứt cuộc chiến này. Và chỉ Tổng thống Trump cùng với nước Mỹ mới có đủ sức mạnh để chấm dứt xung đột”, ông nói.

Về phía Nga, giới chức nước này khẳng định bất kỳ thỏa thuận bền vững nào cũng phải giải quyết các yêu cầu an ninh cốt lõi, bao gồm việc Ukraine giữ trung lập, không gia nhập NATO và các khối quân sự khác, phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa”, cũng như chấp nhận thực tế lãnh thổ hiện nay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, không có “điểm mới nào” trong các cuộc đàm phán Mỹ - Nga, ngoài những gì Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Trump đã thảo luận tại Alaska hồi tháng 8.