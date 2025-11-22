Tổng thống Trump ra hạn chót cho Ukraine phản hồi đề xuất hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2 (Ảnh: AFP).

“Tôi từng có rất nhiều thời hạn, nhưng nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, người ta thường gia hạn thêm. Nhưng hạn chót là thứ năm (27/11)”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn Fox News về thời hạn mà Ukraine cần hồi đáp đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm.

Trước đó, NBC trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, “Washington đang gây sức ép lên Kiev nhiều hơn so với bất kỳ vòng đàm phán hòa bình nào trước đây”. Hơn nữa, nhằm hối thúc Ukraine ký thỏa thuận hòa bình trước ngày 27/11, Mỹ đã cảnh báo ngừng cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo cho nước này.

Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump muốn Ukraine và Nga đạt được một thỏa thuận hòa bình trước cuối năm nay, đẩy nhanh tiến trình nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm.

Sky News cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Donald Trump dự kiến điện đàm về bản kế hoạch vào tuần tới.

Chính quyền Tổng thống Trump đã soạn thảo kế hoạch hòa bình mới ở Ukraine và đã gửi văn bản cho Kiev. Kế hoạch này được cho là bao gồm 28 điểm, trong đó Ukraine phải từ bỏ Donbass, cắt giảm một nửa lực lượng vũ trang, cam kết không gia nhập NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh của Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Zelensky hôm qua bình luận kế hoạch của Mỹ đồng nghĩa với việc Ukraine đánh mất phẩm giá hoặc mất đi một đồng minh chủ chốt. Ông gọi đây là một trong những thời khắc lựa chọn khó khăn nhất trong lịch sử của Ukraine.

“Áp lực đối với Ukraine đang ở mức cao nhất. Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn: hoặc đánh mất phẩm giá, hoặc đối mặt nguy cơ mất đi một đối tác chủ chốt, hoặc chấp nhận 28 điểm khó khăn, hoặc một mùa đông khắc nghiệt chưa từng có”, ông nói.

Ông cũng khẳng định Ukraine sẽ “làm việc một cách bình tĩnh” và nhanh chóng với Mỹ cùng các đối tác để hướng tới việc kết thúc xung đột.

Nhiều lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng phản đối đề xuất hòa bình 28 điểm, đồng thời khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine. Họ nhấn mạnh rằng không quốc gia nào có quyền quyết định vận mệnh của Ukraine nếu không có tiếng nói của nước này.

Dù vậy, Liên minh châu Âu dường như phần lớn bị gạt ra bên lề, dù Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói ông đã thảo luận về kế hoạch của Mỹ trong một cuộc điện đàm với Trump hôm 21/11. “Chúng tôi đã thống nhất các bước tiếp theo ở cấp cố vấn. Tôi sẽ báo cáo lại cho các đối tác châu Âu” ông Merz viết trên X.

Trong cuộc điện đàm chung với ông Zelensky sáng 21/11, Thủ tướng Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer “đã nhất trí tiếp tục theo đuổi mục tiêu bảo vệ các lợi ích quan trọng của châu Âu và Ukraine về lâu dài”.

Điều này bao gồm “đảm bảo rằng đường chiến tuyến hiện nay sẽ là điểm khởi đầu cho một thỏa thuận và lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục đủ khả năng bảo vệ hiệu quả chủ quyền của Ukraine”, thông cáo nêu rõ, khác với đề xuất của Washington vốn yêu cầu Kiev nhượng bộ một phần lãnh thổ.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã nhận được kế hoạch do Mỹ đề xuất và tin rằng nó “có thể tạo nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng”.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, ông sẵn sàng “thể hiện sự linh hoạt” như đã thống nhất trong hội nghị với ông Trump ở Alaska vào tháng 8. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng Moscow vẫn chưa “thảo luận một cách chi tiết” với Mỹ về thỏa thuận này.