Ninh Bình khắc phục vi phạm tại dự án Tràng An, Bái Đính

Thanh tra Chính phủ cho biết UBND tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo về việc chủ đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An (dự án Tràng An) rà soát hồ sơ dự toán các hạng mục công trình, báo cáo phương án khắc phục, điều chỉnh giảm khối lượng tính toán do sai về khối lượng, đơn giá.

Ngày 18/9 vừa qua, Sở Du lịch Ninh Bình ban hành Quyết định 137/QĐ-SDL điều chỉnh giảm dự toán các hạng mục công trình trong dự án Tràng An với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Ảnh: Ninh Mạnh Thắng).

Với Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính (dự án Bái Đính), chủ đầu tư cũng đã rà soát hồ sơ dự toán các hạng mục, báo cáo phương án khắc phục, điều chỉnh giảm khối lượng tính toán do sai về khối lượng, đơn giá.

Tại Quyết định 138/QĐ-SDL, Sở Du lịch Ninh Bình đã điều chỉnh giảm dự toán các hạng mục công trình trong dự án Bái Đính với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra vừa công bố, dự án Tràng An do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2004. Đến nay, một số gói thầu, hạng mục công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, một số hạng mục công trình đang được tổ chức thi công.

Số vốn đã bố trí luỹ kế từ đầu dự án đến nay trên 1.158 tỷ đồng. Dự án hết thời hạn thực hiện từ năm 2023 và hiện có một số khó khăn, vướng mắc.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ quá trình thực hiện dự án còn nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong việc lập, phê duyệt quy hoạch có sự chồng lấn, thiếu đồng bộ giữa các loại quy hoạch; quy hoạch chi tiết không phù hợp quy hoạch tổng thể.

Việc thực hiện quy hoạch phải điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án và các dự án thành phần liên quan. Dù dự án thuộc nhóm A nhưng không được địa phương đưa ra HĐND thảo luận, quyết định, không trình Bộ quản lý chuyên ngành tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh.

Khi quyết định điều chỉnh dự án tăng vốn, UBND tỉnh xác định toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án do Ngân sách Trung ương cấp không có cơ sở, không bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện, dẫn đến dự án vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cả về quy hoạch, nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng...

Dự án Bái Đính cũng do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, là dự án thành phần thuộc dự án Tràng An, triển khai từ năm 2005.

Đến nay, một số hạng mục công trình chính cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, một số hạng mục công trình đang được tổ chức thi công. Lũy kế vốn đã cấp cho dự án trên 1.838 tỷ đồng; thời hạn thực hiện dự án đến hết năm 2025 nhưng không có khả năng hoàn thành đúng tiến độ do có một số khó khăn, vướng mắc tương tự dự án Tràng An.

Kết luận thanh tra phát hiện quy hoạch dự án không đảm bảo tính kế thừa giữa quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổng thể, không đúng nguyên tắc lập, điều chỉnh quy hoạch; thu hồi đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; không trình Bộ quản lý chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở khi phê duyệt dự án, không thẩm định lại thiết kế cơ sở khi phê duyệt điều chỉnh dự án.

Dự án Bái Đính không đánh giá tác động môi trường; bổ sung, điều chỉnh nội dung, quy mô đầu tư làm tăng diện tích sử dụng đất, tăng tổng mức đầu tư nhưng không thẩm định lại thiết kế cơ sở và phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định...

Một góc chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình rà soát, có phương án cụ thể để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn hiện nay.

Ninh Bình khẩn trương thực hiện thủ tục theo quy định để sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 2 dự án trên; đồng thời rà soát cụ thể việc thực hiện các nội dung, hạng mục công trình thuộc dự án Tràng An, dự án Bái Đính và các dự án thành phần có liên quan để bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng quy định.

"Trong quá trình tổ chức thực hiện các kiến nghị nêu trên, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật", kết luận thanh tra nêu rõ.