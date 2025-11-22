Gặp người chở drone hơn 300 triệu đồng cứu người bị mắc kẹt 1 đêm giữa lũ

Cuộc gọi bất ngờ

Trời mưa tầm tã không ngớt, vợ chồng anh Hoàng Văn Thiện (sống ở xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) dừng lên rẫy chăm cà phê và chanh dây, ở nhà chờ tạnh ráo.

Sống ở Đắk Lắk đã 30 năm, người đàn ông quê Bắc Giang chưa bao giờ chứng kiến lũ lớn và gây nhiều thiệt hại như năm nay.

Sáng 21/11, đang ngồi tại nhà, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người bạn trong lực lượng chức năng của xã đang cứu hộ khu vực bị lũ lụt.

Anh Thiện điều khiển thiết bị để cứu người bị mắc kẹt giữa nước lũ (Ảnh: Chụp màn hình).

Người này cho biết, có nạn nhân gặp nạn cần giải cứu nên muốn nhờ thiết bị drone (máy bay không người lái) của vợ chồng anh Thiện.

Thiết bị được gia đình mua cách đây 4 tháng, với giá hơn 300 triệu đồng, có thể cẩu được người và đồ đạc nặng tối đa 100kg. Trước đây, anh Thiện thường mang bình nhựa đi phun thuốc trừ sâu cho cây trồng. Sợ ảnh hưởng sức khoẻ, anh quyết định mua drone để quá trình phun thuốc, rải phân bón đỡ tốn công sức.

"Thiết bị có thể cẩu được trọng lượng lớn nên tôi quyết định tham gia cứu hộ. Nếu drone không đủ sức kéo người gặp nạn, tôi không dám dùng, vì sợ họ gặp nguy hiểm hơn", anh nói.

Sau cuộc gọi gấp gáp, không kịp ăn sáng, người đàn ông vội vàng chở máy bay không người lái ra khu vực gần cầu C7 ở xã Ea Ô.

Khoảnh khắc nạn nhân được đưa vào vị trí an toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Băng qua cung đường 6km, anh Thiện tiếp cận được hiện trường. Thời điểm đó, rất đông bà con và lực lượng chức năng đang động viên người bị nạn bình tĩnh.

Trước mặt anh, cánh đồng vốn được trồng lúa và hoa màu là biển nước mênh mông. Lũ nhấn chìm các thửa ruộng, để lộ phần ngọn của một số cây cao nhô lên lẻ loi.

Theo anh Thiện, đêm 20/11, 2 người đàn ông trong xã lên thuyền đi bắt cá. Không may, nước chảy xiết cuồn cuộn chảy khiến thuyền bị lật úp.

Một người may mắn bám được vào ngọn cây nên cầm cự suốt đêm giữa dòng nước lũ, nạn nhân còn lại bị cuốn trôi. Sáng 21/11, người dân phát hiện sự việc, lập tức báo cho cơ quan chức năng.

"Nước chảy xiết, không có ca nô cỡ lớn nên mọi người không thể cứu được nạn nhân, dùng máy bay không người lái được xem là biện pháp cuối cùng. Nếu không kịp thời giải cứu, người gặp nạn khó tiếp tục cầm cự", anh chia sẻ.

Cuộc giải cứu kéo dài 40 phút

Quan sát địa hình một lượt, người đàn ông phối hợp cơ quan chức năng tính toán phương án. Sợi dây dù dài khoảng 5m và áo phao được buộc vào máy bay không người lái.

Sau khi thống nhất, anh Thiện cho thiết bị tiến ra khu vực người bị nạn đang kêu cứu.

Máy bay không người lái của anh Thiện tại hiện trường (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo anh Thiện, nếu thời tiết thuận lợi, khoảng 5-10 phút có thể đưa được người bị nạn vào nơi an toàn.

Trong hoàn cảnh lũ lụt kèm mưa to và gió lớn, thiết bị gặp khó khăn khi bay. Nhiều lần, anh phải tạm dừng, đợi trời đỡ mưa mới dám cho thiết bị tiếp tục hoạt động.

"Sau khi bay ra xa 300m khoảng 10 phút, drone phải bay vào để sạc pin. Sau 2 lần bay, thiết bị mới tiếp cận được người đàn ông đang chới với trên ngọn cây", anh Thiện nhớ lại.

Do sức cùng lực kiệt sau một đêm cố bám vào ngọn cây, nạn nhân run rẩy đến mức khiến áo phao bị rơi giữa dòng nước đục ngầu. Nhận thêm áo phao một lần nữa, người đàn ông gắng hết sức mặc được lên cơ thể.

Thời điểm nạn nhân bám được vào sợi dây dù, gió thổi rất mạnh, máy bay không người lái chao liệng. Từ xa, anh Thiện nín thở, cố gắng tập trung cao độ để điều khiển thiết bị một cách chính xác.

"Sau 2 phút, nạn nhân được đưa vào vị trí an toàn. Chứng kiến khoảnh khắc đó, người dân vỗ tay động viên khiến tôi cảm thấy rất xúc động", anh bày tỏ.

Toàn bộ quá trình giải cứu hết 40 phút, nguyên nhân chủ yếu do yếu tố thời tiết tác động. Lực lượng chức năng và anh Thiện phải chờ đợi mất nhiều thời gian.

Nạn nhân được đưa vào bờ trong tình trạng kiệt sức do đói và rét, gương mặt tím tái vì lạnh.

Hành động của anh Thiện đã nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng và bà con trong xã.

Người đàn ông cho biết, đó là việc nên làm trong lúc thiên tai. Chứng kiến bà con gặp nạn giữa dòng nước xiết, anh không thể không cứu.

"Người Việt Nam là như vậy... Hàng ngày, ai cũng bận rộn với lo toan cuộc sống, khi có chuyện khó khăn, mọi người đều chung tay giúp đỡ", anh Thiện bày tỏ.

Được biết, sau khi cứu người đàn ông bị mắc kẹt giữa nước lũ, anh Thiện dùng máy bay không người lái vận chuyển nhiều túi hàng cứu trợ vào khu vực bị cô lập những ngày qua.

Như Dân trí đã đưa tin, trưa 21/11, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Ea Ô (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận đơn vị đang triển khai công tác cứu hộ đối với 2 người dân bị lật thuyền mất tích trên sông khi đi bắt cá.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 20/11, ông P.V.T. (44 tuổi) và ông H.V.A. (45 tuổi), cùng trú tại xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk, sử dụng thuyền đánh bắt cá trên sông Krông Pắk đoạn thuộc địa phận xã Ea Ô.

Do mưa lớn, khoảng 22h cùng ngày, chiếc thuyền bị lật và gia đình không thể liên lạc với người gặp nạn.

Theo ông Bình, nhận tin báo, cơ quan chức năng của xã phối hợp với người dân sử dụng drone (thiết bị bay không người lái) ra tìm. Sau đó, phát hiện ông T. bị mắc kẹt trên sông, gần Cầu C7, xã Ea Ô và drone đã kéo ông T. ra khỏi khu vực nguy hiểm.