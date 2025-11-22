Khách đến cao nguyên đá nghe kể chuyện bằng rock giữa mùa hoa tam giác mạch

Show “Rock-Tinh thần đá” diễn ra vào ngày 6/12 tại xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Tam giác mạch 2025 “Miền đá nở hoa”.

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết đây không chỉ là một đêm nhạc, mà là một sản phẩm văn hoá du lịch. Đêm nhạc giúp kết nối, truyền tải vẻ đẹp thiên nhiên và con người vùng cao bằng âm nhạc.

"Đây là hoạt động điểm nhấn góp phần quảng bá hình ảnh Tuyên Quang như một điểm đến sống động, trẻ trung, giàu bản sắc, thúc đẩy du lịch trải nghiệm bền vững tại vùng cao", ông Tĩnh nói.

Được biết, đây cũng là năm đầu tiên chương trình được tổ chức, diễn ra đúng dịp lễ hội hoa tam giác mạch, dự kiến thu hút từ 1.500 đến 2.000 khán giả tới thưởng thức.

Du khách đến với mùa hoa tam giác mạch ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Ảnh: Thu Hiền).

Sản phẩm âm nhạc hướng tới nhóm khách du lịch trong và ngoài nước, giới trẻ đam mê du lịch kết hợp âm nhạc, muốn khám phá văn hóa bản địa và yêu nhạc rock.

Nhằm đảm bảo nhu cầu lưu trú của du khách muốn ở lại sau đêm diễn, khu vực Quản Bạ có nhiều khách sạn, nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, du khách có thể chọn di chuyển khoảng 30km lên Yên Minh nghỉ qua đêm.

"Đây là lần đầu tiên, câu chuyện về cuộc sống con người nơi vùng cao nguyên đá được kể lại bằng nhạc rock", NSƯT Lê Ánh Tuyết, đạo diễn chương trình khẳng định.

Tuyên Quang đặt kỳ vọng, đây không chỉ là buổi diễn ca nhạc, còn trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch, kể câu chuyện tới khách về vẻ đẹp thiên nhiên, sức sống con người vùng cao được khắc họa rõ nét bằng âm nhạc.