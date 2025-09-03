Con gái tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc

Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tháp tùng cha trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 2/9 (Ảnh: KCNA).

Theo trang tin Chosun Ilbo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến ga Bắc Kinh, Trung Quốc lúc 16h ngày 2/9 (giờ địa phương). Đi ngay phía sau ông là con gái Kim Ju-ae,12 tuổi.

Ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy ông Kim Jong-un mặc vest đen, thắt cà vạt đỏ, bắt tay Ủy viên Ban Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Cai Qi. Ngay phía sau ông là Kim Ju-ae, trong bộ đồ xanh tím than.

Kim Ju-ae lần đầu ra mắt công chúng quốc tế vào ngày 19/11/2022, khi KCNA đưa tin về vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 của Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un là một trong 26 lãnh đạo nước ngoài tới Bắc Kinh để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc vào ngày 3/9. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp mặt trực tiếp.

Kể từ khi lãnh đạo đất nước vào năm 2011, ông Kim Jong-un đã 5 lần gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, gần đây nhất vào năm 2019. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gặp gỡ Tổng thống Nga Putin 3 lần, gần nhất vào tháng 6/2024 khi 2 nhà lãnh đạo ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng Nga - Triều Tiên tại Bình Nhưỡng.