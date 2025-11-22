Iran bác nghị quyết của IAEA, cảnh báo các biện pháp đáp trả mới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: IRNA).

"Chúng tôi đang xem xét thêm các biện pháp đối phó với nghị quyết do IAEA thông qua liên quan đến chương trình hạt nhân hòa bình của Tehran", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 21/11tuyên bố, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng tiếp tục gia tăng liên quan chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Baghaei đưa ra phát biểu này vào thời điểm chỉ một ngày sau khi Hội đồng Thống đốc gồm 35 thành viên của IAEA thông qua nghị quyết chống Iran do Pháp, Anh, Đức và Mỹ đưa ra.

Nghị quyết được thông qua với 19 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 12 phiếu trắng, yêu cầu Tehran cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về kho uranium làm giàu gần mức vũ khí, đồng thời cho phép các thanh sát viên tiếp cận các cơ sở hạt nhân. Đây là yêu cầu mới nhất trong chuỗi nỗ lực giám sát chương trình hạt nhân của Tehran sau nhiều tháng gián đoạn.

Đáp lại, người phát ngôn Baghaei cho biết chính quyền Iran đã gửi thư tới IAEA để thông báo chấm dứt thỏa thuận đạt được tại Cairo hồi tháng 9 nhằm nối lại hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.

Iran đình chỉ toàn bộ hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6, vốn khiến gần 1.100 người thiệt mạng, bao gồm các chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng đồng thời tuyên bố để ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp mạnh hơn.

“Trong một lá thư chính thức gửi IAEA, chúng tôi tuyên bố rằng cái gọi là thỏa thuận Cairo - được đạt được với thiện chí của Tehran và sau các cuộc đàm phán tương đối dài với cơ quan này - hiện đã bị hủy bỏ. Các biện pháp khác cũng đang được xem xét", ông Baghaei nhấn mạnh.

Ông cũng lên án nghị quyết của IAEA là "sự lạm dụng cơ quan quốc tế" để thúc đẩy các mục tiêu của Mỹ và 3 nước châu Âu về vấn đề hạt nhân của Iran.

"Phán quyết hoàn toàn vô trách nhiệm và phi lý của IAEA đã coi thường các tiêu chuẩn của chính cơ quan này và biến cơ quan này thành một công cụ chính trị đơn thuần để gây áp lực lên một số quốc gia thành viên", người phát ngôn nói thêm, theo Press TV.

Ông Baghaei còn cho rằng nghị quyết đã phớt lờ nguyên nhân khiến Tehran dừng hợp tác, đó là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran.

Theo truyền thông Iran, người phát ngôn cũng không loại trừ khả năng Tehran tăng mức làm giàu uranium như một phần của biện pháp đáp trả.

Ông tiếp tục lên án văn kiện này là "yếu kém về mặt pháp lý", cho rằng nó dựa trên những nỗ lực chống Tehran trước đây tại Liên hợp quốc.