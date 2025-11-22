Lũ xé toạc cầu, chính quyền lệnh “giải cứu” công trình khẩn cấp

Ngày 22/11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm ứng phó, xử lý hư hỏng nghiêm trọng tại đường dẫn cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân), thuộc địa phận phường Hội An.

Theo ghi nhận, cây cầu này bị hư hại nghiêm trọng trong đợt mưa lũ cuối tháng 10. Phần mố phía Hội An bị sụt hoàn toàn sau khi nước lũ dâng cao và chảy xiết.

Cầu Bà Ngân bị hư hại nghiêm trọng trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Phần đường dẫn lên cầu đã bị nước lũ làm tan hoang, sạt lở khiến giao thông giữa xã Nam Phước và phường Hội bị cắt đứt. Dòng nước mạnh gây xói mòn mố cầu, cuốn trôi đất ven bờ khiến toàn bộ kết cấu phần đầu cầu bị gãy sập, tạo khoảng trống rất lớn giữa sông.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã làm rào chắn, thông báo cho người dân và phương tiện không qua lại cầu Bà Ngân.

Theo người dân, nước sông Thu Bồn dâng cao, nhiều nhà dân ngập sâu gần 2m. Nước lớn, chảy xiết khiến phần cầu bị sập vào ngày 28/10, gây chia cắt giao thông, hiện tại muốn qua bên kia sông, người dân buộc phải đi vòng rất xa.

Phần mố cầu bị sập đã gây chia cắt giao thông (Ảnh: Hoài Sơn).

Cầu Bà Ngân dài hơn 200m, bắc qua sông Thu Bồn, được xây dựng trước năm 2010, là tuyến đi lại chính của người dân huyện Duy Xuyên sang Điện Bàn và Hội An, tỉnh Quảng Nam trước đây.

Trước tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực cầu Bà Ngân.

Chính quyền địa phương đã làm rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại cầu (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Xây dựng được giao lập dự án sửa chữa và triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp; chủ động quyết định lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, chỉ định đơn vị thiết kế, thi công.

UBND thành phố giao Sở Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp để phục vụ công tác sửa chữa. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố được yêu cầu kiểm tra, đôn đốc tiến độ khắc phục.