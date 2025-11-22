14 công nhân bị cô lập trong lũ đã được ứng cứu an toàn

Sáng 22/11, anh Nguyễn Bá Hưng (21 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) - thành viên trong nhóm 10 công nhân bị cô lập tại dự án cao tốc đoạn qua địa bàn phường Đông Hòa - xác nhận, tất cả các thành viên trong nhóm đều được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa về tránh trú an toàn tại trụ sở phường.

"Sau 3 ngày bị mắc kẹt, cô lập trong tình trạng thiếu lương thực, đến nay chúng tôi đã được an toàn. Tôi xin đại diện các anh em công nhân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng cứu hộ đã kịp thời ứng cứu và cảm ơn báo Dân trí đã lắng nghe, nhiệt tình kết nối, tìm kiếm sự hỗ trợ cho chúng tôi", anh Hưng chia sẻ.

Các công nhân thi công cao tốc bị mắc kẹt do mưa lũ hiện đã an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Còn anh Nguyễn Văn Duân (37 tuổi, quê Quảng Trị) - thành viên trong nhóm 4 công nhân bị cô lập - cho biết đã có đoàn cứu trợ đến hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho nhóm.

Hiện, nước đã rút và công trình ở khu vực cao, khá an toàn nên anh Duân cùng các thành viên trong nhóm chỉ nhận tiếp tế lương thực, thực phẩm và ở lại công trường.

"Tình hình đã tốt hơn rất nhiều những ngày qua, chúng tôi không còn bị cô lập và đã có thực phẩm. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã thương, hỗ trợ kịp thời", anh Duân bày tỏ.

Lực lượng cứu hộ đang hoạt động hết công suất để hỗ trợ người dân bị cô lập (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, nhóm 14 công nhân thi công tại dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam) đoạn qua phường Đông Hòa (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) bị mắc kẹt do lũ, không còn đồ ăn, thức uống.

Nhóm công nhân đã gọi cầu cứu nhiều nơi và liên hệ đến phóng viên Dân trí để nhờ sự hỗ trợ.

Ngay sau đó, phóng viên Dân trí đã liên hệ đến chính quyền phường Đông Hòa cùng các tổ chức cứu hộ để trao đổi, gửi vị trí để ứng cứu các công nhân.