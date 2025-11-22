Nguồn cung rau vẫn đảm bảo dù lũ “xóa sổ” nhiều vườn tược ở Lâm Đồng

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp các hồ thủy điện xả lũ làm nhiều khu dân cư, vùng sản xuất rau của người dân Lâm Đồng bị ngập lụt, thiệt hại.

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, đến ngày 22/11, địa phương có khoảng 3.000ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị thiệt hại. Trong đó, một số vùng chuyên sản xuất rau bị thiệt hại nặng gồm: xã D’ran khoảng 300ha; xã Ka Đô hơn 150ha; xã Quảng Lập hơn 150ha; xã Quảng Phú thiệt hại khoảng 50ha.

Vùng sản xuất rau bên sông Đa Nhim ở Lâm Đồng bị nước lũ nhấn chìm (Ảnh: Minh Hậu).

Bà Nguyễn Thị Khuyên, người dân xã D’ran cho biết, gia đình có 1ha vườn cạnh sông Đa Nhim phục vụ sản xuất bắp cải. Những ngày mưa lũ vừa qua, vườn rau gần đến ngày thu hoạch bị nước nhấn chìm hoàn toàn, mất trắng. Bà Khuyên thổ lộ: “Bây giờ cầu trời ngớt mưa, lũ rút để cải tạo lại vườn, sản xuất lứa mới”.

Một cán bộ UBND xã D’ran cho biết, mưa lũ gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người dân. Đặc biệt, vùng sản xuất rau phục vụ thị trường bị lũ tàn phá nghiêm trọng.

“Sau trận lũ này, người dân địa phương cần nhiều thời gian để khôi phục sản xuất. Nhiều khu vườn bị nước lũ xói lở hoặc ùn ứ rác thải nên nông dân sẽ phải mất nhiều tháng để cải tạo đất”, vị cán bộ xã D’ran nói.

Vườn rau của một hộ dân bị hư hại do lũ lụt (Ảnh: Văn Minh).

Trong khi đó, tại xã Hiệp Thạnh, cơ quan chức năng ghi nhận hàng trăm ha rau, hoa bị hư hại trong lũ hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, khi nước rút, người dân xã này bắt tay ngay vào cải tạo đất, sản xuất.

Ông Võ Tiến Huy, Giám đốc Hợp tác xã Tiến Huy, đóng tại xã Hiệp Thạnh, cho biết, hợp tác xã liên kết với người dân, sản xuất nhiều loại rau trên diện tích gần 40ha. Mưa lũ những ngày qua làm nhiều khu vườn bị thiệt hại dẫn đến giảm 30% sản lượng cung ứng ra thị trường.

Theo ông Huy, đối với diện tích đất ngập nước, các thành viên hợp tác xã đang cải tạo để sớm phục hồi sản xuất.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận định nguồn cung rau thị trường cuối năm đảm bảo (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, kế hoạch của địa phương gieo trồng 92.000ha rau và đến nay đã xuống giống 90.572ha, sản lượng đạt khoảng 2,6 triệu tấn.

Ông Hà Ngọc Chiến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng thông tin, diện tích thu hoạch còn lại của địa phương là hơn 9.000ha, sản lượng ước trên 300.000 tấn.

"Trong đợt lũ vừa qua, bước đầu chúng tôi ghi nhận 3.000ha rau bị thiệt hại, sản lượng ước khoảng 90.000 tấn. Việc này phần nào ảnh hưởng đến nguồn cung thị trường thời điểm này, song không ảnh hưởng thị trường trước, trong và sau Tết do rau vụ Tết xuống giống vào cuối tháng 11, đầu tháng 12", ông nói.