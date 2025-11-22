Góc khuất "thiên đường" của các trùm tội phạm trong nhà tù Thái Lan

Bên trong một trại giam ở Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Một cuộc điều chuyển thần tốc đối với giám thị Trại tạm giam Bangkok ở Thái Lan mới đây đã lật tấm màn bí mật về cách mà những tù nhân giàu có bị cáo buộc đã biến một phần nhà tù thành “thiên đường riêng”, với đặc quyền xa xỉ, đồ cấm và khu vực bảo vệ đặc biệt.

Trong nhiều năm, có tin đồn rằng các trại giam Thái Lan chỉ là nơi ẩn náu của các “bố già” địa phương. Tuy nhiên, bằng chứng mới cho thấy các nhà tù này còn có cả các “ông trùm” người Trung Quốc, bị cáo buộc đã mua được quy chế VVIP sau song sắt.

Trường hợp điển hình là She Zhijiang, “ông trùm thành phố lừa đảo” đứng sau tổ hợp Shwe Kokko tại Myawaddy, Myanmar. Bị giam tại trại Bangkok trong giai đoạn 2022-2023, She được cho là hưởng hàng loạt đặc quyền như: đóng vai “thủ lĩnh” quản lý tù nhân Trung Quốc, được để tóc dài thay vì cắt ngắn, miễn điểm danh, thuê tù nhân địa phương làm phục vụ riêng, dùng loa lớn, hút xì gà, ăn đồ cao cấp đưa từ ngoài vào và trả khoảng 100.000 baht (hơn 3.000 USD) cho mỗi “đặc ân”.

Sau khi bị phản ứng mạnh, She được chuyển sang trại Klong Prem. Ngày 12/11, She bị tòa án ra lệnh dẫn độ sang Trung Quốc và bị lực lượng đặc nhiệm Hanuman áp giải ra sân bay. Nhưng sự ra đi của ông ta không giải quyết các vấn đề sâu hơn: “ông trùm” khác vẫn ở lại và tiếp tục gây bất bình.

Ngày 20/11, Bộ Tư pháp Thái Lan bất ngờ điều chuyển ông Manop Chomchuen, giám thị Trại tạm giam Bangkok, với lý do ông cùng mạng lưới quản giáo đã cấp đặc quyền cho tù nhân “người Hoa xám” (những công dân Trung Quốc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và các đường dây lừa đảo trực tuyến) khiến tù nhân Thái Lan và các phạm nhân khác dồn dập gửi đơn khiếu nại.

Theo thông tin do Nation Online thu thập, việc điều chuyển không phải hành động đơn lẻ. Động thái này diễn ra sau một cuộc đột kích bí mật của “lực lượng đặc nhiệm” vào trại giam Bangkok sau khi nhiều lần điều tra bất thành. Các nhà chức trách gặp khó khăn do “nội gián” trong nhà tù bị cáo buộc đã báo tin trước, giúp giấu đồ cấm.

Sau đột kích, Bộ Tư pháp Thái Lan điều chuyển giám thị và ít nhất 14-19 cán bộ liên quan. Cục Cải huấn tuyên bố áp dụng biện pháp “5 bước thay đổi”, nhấn mạnh minh bạch và kỷ luật.

Dưới lệnh từ Bộ Tư pháp, cuộc đột kích bí mật đã thu được bằng chứng “vật chất rõ ràng” về các vi phạm trong khu vực bị chi phối bởi “người Hoa xám”. Họ thu giữ đồ cấm như dao, thuốc lá, bật lửa, bao cao su cùng thiết bị điện như lò vi sóng, ấm đun, giường đặc biệt. Nhiều món chỉ có thể lọt vào bằng “quyên tặng” nhưng bị tuồn riêng, hoặc dưới danh nghĩa đồ cá nhân của quản giáo.

Một số khu vực bị biến thành “vùng đặc quyền”, nơi tù nhân được ưu đãi có thể ăn đồ cao cấp, hút xì gà, nghe nhạc và đánh bạc mỗi ngày. Các tù nhân Thái Lan biết tiếng Trung được thuê làm trợ lý riêng, lãnh chúa tù nhân Trung Quốc được sắp xếp ở khu tốt nhất.

Nguồn tin cho hay không chỉ tù nhân Trung Quốc, các trùm ma túy giàu có người Thái Lan cũng được hưởng lợi.

Một cựu quan chức Cục Cải huấn Thái Lan cho biết các thiết bị này có thể được cất trong văn phòng nhân viên và mở cho tù nhân đặc quyền sử dụng. Các phụ nữ ngoại quốc dễ vào thăm vì khó xác minh thân nhân. Khi được hỏi về tin đồn rằng có cả người mẫu được đưa vào phòng bí mật phục vụ tù nhân, ông nói không thể xác nhận, nhưng cho biết đồ cấm luôn có thể lọt vào nếu có tiền và nhân viên tiếp tay.