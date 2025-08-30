Chủ tịch Triều Tiên gặp gia đình các binh sĩ tử trận khi tham chiến ở Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tưởng niệm các binh sĩ đã tử trận khi tham chiến ở vùng Kursk của Nga (Ảnh: KCNA).

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hứa hẹn “một cuộc sống tốt đẹp” cho gia đình các binh sĩ đã tử trận khi được điều động tới vùng Kursk của Nga để đối phó với lực lượng Ukraine, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 30/8.

Ông Kim ngày 29/8 đã tiếp các gia đình binh sĩ và bày tỏ nỗi buồn vì những "sinh mạng quý giá" đã không thể cứu được. Ông cho rằng những người tử trận đã bảo vệ danh dự của đất nước, hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết.

Theo KCNA, ông nói rằng những thành tựu của các binh sĩ và sĩ quan là nhờ sức mạnh và lòng can đảm mà họ nhận được từ các gia đình, những người “kiên cường, yêu nước và công chính nhất trên thế giới”.

“Họ thậm chí không viết cho tôi một bức thư ngắn, nhưng tôi nghĩ họ chắc hẳn họ đã giao phó gia đình mình, kể cả những đứa trẻ yêu quý ấy, cho tôi”, ông phát biểu.

Đất nước sẽ “mang đến cho các bạn một cuộc sống tươi đẹp", ông cam kết.

Cuộc gặp là hoạt động mới nhất nhằm vinh danh lực lượng Triều Tiên được cử tới khu vực Kursk của Nga, giáp biên giới Ukraine, sau khi ông Kim và Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận việc triển khai quân hồi tháng 4.

Ông Kim dự kiến sẽ gặp ông Putin tại Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc gặp thứ 3 của họ trong 2 năm, khi 2 nước nâng cấp quan hệ trong thời gian qua.