Tổng thống Putin ra tuyên bố về chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: RT).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/11 đã tới thăm sở chỉ huy của Cụm tác chiến phía Tây. Trong chuyến thăm, ông đã nghe báo cáo chi tiết từ các chỉ huy Cụm tác chiến Zapad và Yug về tình hình tại hướng Konstantinovka và Kramatorsk trên chiến tuyến, cũng như quanh Kupyansk ở khu vực Kharkov, Đông Bắc Ukraine.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Putin rằng lực lượng Nga đã kiểm soát Kupyansk, một đầu mối đường sắt và đường bộ quan trọng ở vùng Kharkov.

Theo ông Gerasimov, Nga cũng kiểm soát hơn 80% lãnh thổ Volchansk và 70% Krasnoarmeysk (Pokrovsk) cùng với 13 khu dân cư ở các vùng Dnepropetrovsk và Zaporizhia.

Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định, tất cả các nhiệm vụ được đặt ra tại cuộc họp trước đó với quân nhân đã được hoàn thành. Ông nói quân đội Nga đã bao vây 15 tiểu đoàn của quân đội Ukraine tại khu vực Kupyansk.

“Trước đây ở đó có 18 tiểu đoàn, và bây giờ còn khoảng 15”, ông nói thêm, đồng thời yêu cầu báo cáo chi tiết về kế hoạch tiến hành các chiến dịch tiếp theo theo hướng này. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, binh sĩ Ukraine cần phải hạ vũ khí và đầu hàng.

Tại cuộc họp, ông Putin đồng thời nhắc lại, quân đội Nga phải hoàn thành các mục tiêu đề ra cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Ông cho biết, mục tiêu quan trọng nhất đối với Nga là đạt được “vô điều kiện” các mục tiêu đó.

“Chúng ta có những nhiệm vụ và mục tiêu riêng. Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu là đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt một cách vô điều kiện”, ông Putin nói.

Trong khi đó, Ukraine bác bỏ phát ngôn của Nga về việc kiểm soát thành phố Kupyansk hay bao vây 15 tiểu đoàn Ukraine tại đây.

Ông Viktor Trehubov, người đứng đầu Cục Truyền thông của Nhóm Lực lượng Liên hợp Ukraine, đơn vị chịu trách nhiệm khu vực Kupiansk và Kupyansk - Vuzlovyi, lưu ý khu định cư này chỉ rộng 4km². Vì vậy, việc bao vây 15 tiểu đoàn tại đây là điều không thể về mặt vật lý.

Ông Trehubov cũng cho biết, đến tối 20/11, lực lượng Nga vẫn không hề đột phá vào Kupyansk. “Tình hình vẫn ổn định: một số đơn vị Nga chỉ rải rác ở các quận phía bắc của thành phố. Họ có thể bao vây ai ở đó, tôi hoàn toàn không hiểu”, ông nói.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng lên tiếng đáp trả tuyên bố của Moscow, khẳng định đó là thông tin sai sự thật và Kupyansk hiện do Ukraine kiểm soát. Tuyên bố nêu rõ: “Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo rằng Kupyansk đang nằm dưới quyền kiểm soát của Lực lượng Phòng thủ Ukraine”.

Những tuyên bố trái ngược của Nga và Ukraine về tình hình chiến tuyến được đưa ra giữa lúc Mỹ đề xuất một kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang mất dần kiên nhẫn với cả Moscow và Kiev về tiến triển đàm phán hòa bình.

Giới chức Mỹ cho biết, kế hoạch vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, hoàn thiện và bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ đòi hỏi nhượng bộ từ cả 2 phía.

"Đó sẽ là một kế hoạch tốt cho cả Nga và Ukraine. Chúng tôi tin rằng nó có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên. Chúng tôi đang rất nỗ lực để đạt được điều đó", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay.