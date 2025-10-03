Trương Ngọc Ánh tuổi U50: Gây sốt với eo "con kiến", làm bạn với người cũ

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, hoạt động nghệ thuật từ khi mới 16 tuổi. Chị để lại dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn đầu tay trong phim Em và Michael và loạt vai diễn trong: Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Hương Ga...

Không chỉ sở hữu tài năng diễn xuất, Trương Ngọc Ánh còn gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ và nhiều năng lượng.

Người đẹp cũng khoe vòng eo "con kiến" khiến nhiều người xuýt xoa. Nữ diễn viên cho biết, chị cân bằng thời gian làm việc và chăm sóc gia đình nên có thời gian chăm chút cho bản thân hơn.

Thời gian gần đây, Trương Ngọc Ánh thường xuất hiện ở vị trí giám khảo trong các cuộc thi về người mẫu, hoa hậu hoặc phim ảnh. Bên cạnh đó, chị còn rẽ hướng sản xuất một số cuộc thi nhan sắc.

Tại Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng 2025 tổ chức vào tháng 7 vừa qua, Trương Ngọc Ánh có dịp hội ngộ đạo diễn Phi Tiến Sơn, NSƯT Hoàng Hải và diễn viên Hồng Ánh (từ phải sang). Đây cũng là dịp để chị và đồng nghiệp ôn lại chuyện cũ và đánh giá thị hiếu khán giả về phim ảnh.

Diễn viên Đồng tiền xương máu cũng là người thường xuyên rèn luyện sức khỏe qua các môn thể thao. "Tập thể dục giúp tôi tăng sức khỏe, độ dẻo dai, linh hoạt đồng thời có dịp gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, mở rộng mối quan hệ", Trương Ngọc Ánh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trương Ngọc Ánh cũng gây chú ý với một số bức hình chụp cùng con gái trên trang cá nhân. Bảo Tiên (hay còn gọi là Devon), là con chung của nữ diễn viên và Trần Bảo Sơn. Sau khi chia tay với chồng cũ, chị tập trung vào sự nghiệp và nuôi con.

Trương Ngọc Ánh cho biết, dù ly hôn, mối quan hệ giữa chị và chồng cũ vẫn tốt đẹp. Hai người coi nhau như bạn, vì thế con gái luôn được sống trong tình yêu thương giữa hai bên gia đình nội, ngoại.

"Chúng tôi chia tay văn minh, vẫn luôn yêu thương con và không để con cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Anh Bảo Sơn là người rất tốt, anh luôn có mặt những lúc con cần", Trương Ngọc Ánh cho hay.

Mới đây, trong một sự kiện của NTK Linh San, Trương Ngọc Ánh đã có cuộc trò chuyện cởi mở và không ngại khoe con gái học giỏi. Trong clip cuộc nói chuyện, Trương Ngọc Ánh tâm sự rằng, nếu chỉ đạt điểm A, Bảo Tiên sẽ không vui, mà phải là A+ thì con gái mới thật sự hài lòng.

Không chỉ chia sẻ về thành tích học tập, Trương Ngọc Ánh còn nói về định hướng nghề nghiệp của con gái. Theo nữ diễn viên, Bảo Tiên sẽ sang Mỹ du học ngành dược. Sau khi ra trường, Bảo Tiên sẽ kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nội.

Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò nam diễn viên kém chị 14 tuổi - Nguyễn Anh Dũng. Tuy nhiên vào tháng 7 năm nay, chị xác nhận mình đã trở về thời độc thân.

Trương Ngọc Ánh nói rằng, từng trải qua những thăng trầm trong hôn nhân nên chị chưa nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa.

