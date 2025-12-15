100 tác phẩm đạt giải cuộc thi "Mối duyên với Trung Quốc của tôi"

Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025), chiều 15/12, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Mối duyên với Trung Quốc của tôi đã trao 100 giải thưởng cho các tác giả xuất sắc nhất.

Chỉ sau 20 ngày phát động, đã có hơn 800 bài dự thi được gửi tới với những cách làm sáng tạo, cách kể chuyện và câu chuyện hấp dẫn, và có cả sự đầu tư vô cùng công phu của các tác giả tới từ khắp mọi miền đất nước.

Các tác giả đạt giải nhất tại cuộc thi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nội dung các bài dự thi thể hiện mối liên kết tình cảm của tác giả với văn hóa, lịch sử và con người Trung Quốc, đồng thời phản ánh những thành tựu phát triển của Trung Quốc đương đại cũng như kết quả hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi, bà Vũ Thanh Thủy - Tổng Biên tập Thời báo VTV, Trưởng Ban tổ chức - cho biết: "Cuộc thi là cơ hội để mỗi cá nhân chia sẻ những câu chuyện, ký ức và trải nghiệm chân thực về đất nước, con người và văn hóa Trung Quốc - những điều đã gắn bó với cuộc sống của họ theo những cách rất tự nhiên".

Trưởng Ban tổ chức Vũ Thanh Thủy phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Điều khiến Ban tổ chức ấn tượng không chỉ là số lượng bài dự thi, mà là chiều sâu cảm xúc trong từng tác phẩm. Chúng tôi nhìn thấy những hành trình học tập, làm việc tại Trung Quốc; những mối quan hệ đẹp giữa thầy trò, bạn bè; những góc nhìn đầy thiện cảm về một Trung Quốc đang đổi thay từng ngày và cả những câu chuyện nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm áp bởi sự chân thành”, bà Vũ Thanh Thủy cho biết thêm.

Nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong kết nối con người, ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội - nhận định rằng, các tác phẩm bám sát 2 chủ đề lớn là Những khoảnh khắc ấm áp trong hành trình tôi gặp gỡ Trung Quốc và Trung Quốc hiện đại hóa qua lăng kính của tôi, được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, chân thực, phản ánh những điều tác giả đã chứng kiến, cảm nhận và suy ngẫm.

Theo ông Trương Đức Sơn, các tác phẩm không chỉ là ký ức cá nhân mà còn thể hiện rõ mối gắn kết bền chặt giữa nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, được bồi đắp từ nền tảng hữu nghị truyền thống và giao lưu, hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước.

Ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội - chia sẻ tại lễ trao giải (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đánh giá về chất lượng các bài dự thi, TS Trần Thị Thanh Mai - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã, Trưởng Ban giám khảo - cho biết các tác phẩm trải dài nhiều thế hệ, từ những du học sinh đời đầu đến các bạn trẻ đang học tập hiện nay, tạo nên những lát cắt thời gian sinh động và giàu cảm xúc.

Kết quả, Ban giám khảo đã lựa chọn 100 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba và 40 giải Khuyến khích, chia đều cho 2 chủ đề.