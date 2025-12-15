"Hoa khôi bắn súng" tiết lộ về bộ đồ thi SEA Games nặng 15kg

Phí Thanh Thảo (SN 2004) là xạ thủ thuộc đội tuyển bắn súng Việt Nam, thi đấu ở các nội dung 10m súng trường hơi nữ. Cô là vận động viên trẻ của đội tuyển quốc gia, được đánh giá cao về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và sự ổn định tâm lý ở các giải đấu khu vực.

Trước SEA Games 33, Phí Thanh Thảo từng tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, nằm trong nhóm vận động viên kế cận của bắn súng Việt Nam ở nội dung súng trường hơi nữ. Cô được đào tạo bài bản trong hệ thống thể thao thành tích cao và hiện là quân nhân chuyên nghiệp, mang quân hàm Thượng úy.

Tại SEA Games ở Thái Lan, Phí Thanh Thảo là một trong những gương mặt được truyền thông chú ý của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ngày 13/12, cô cùng Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo giành Huy chương bạc nội dung đồng đội 10m súng trường hơi nữ.

Ở nội dung cá nhân 10m súng trường hơi nữ, Phí Thanh Thảo thi đấu ấn tượng tại vòng loại, đạt số điểm cao và được giới chuyên môn đánh giá tích cực, dù không giành huy chương ở chung kết. Thành tích này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của xạ thủ trẻ trong môi trường thi đấu áp lực cao.

Ngoài chuyên môn, Phí Thanh Thảo còn được công chúng quan tâm bởi hình ảnh chỉn chu, phong thái tự tin khi thi đấu. Tuy nhiên, theo nhận định của các HLV, yếu tố giúp cô ghi dấu ấn không nằm ở ngoại hình, mà ở khả năng kiểm soát tâm lý, kỹ thuật ổn định và tinh thần kỷ luật, những phẩm chất đặc thù của vận động viên bắn súng đỉnh cao.

Trong một chia sẻ với báo chí bên lề SEA Games 33, Phí Thanh Thảo cho biết trang phục thi đấu bắn súng không đơn thuần là quần áo, mà là một loại thiết bị kỹ thuật bắt buộc đối với vận động viên súng trường hơi.

Theo đó, bộ đồ thi đấu mà cô và các đồng đội sử dụng có giá dao động từ khoảng vài nghìn euro, tương đương hơn vài chục triệu đồng, tùy theo hãng sản xuất và thông số cá nhân.

Bộ trang phục gồm áo và quần được thiết kế đặc biệt, chất liệu dày, cứng, ôm sát cơ thể, với tổng trọng lượng khá nặng. Mục đích của trang phục là giúp cố định tư thế, giảm rung lắc, hạn chế dao động của cơ thể khi ngắm và bóp cò, yếu tố then chốt trong môn bắn súng đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối.

“Nếu tính riêng áo và quần thì bộ đồ nặng khoảng 13-14kg, còn nếu tính cả giày thì tổng trọng lượng lên tới hơn 15kg. Trang phục có tác dụng giữ cơ thể ổn định hơn khi cầm súng, giúp hạn chế rung lắc trong lúc ngắm bắn”, nữ xạ thủ nói.

Theo Thanh Thảo, điểm bất lợi lớn nhất của bộ đồ là cảm giác nóng, đặc biệt khi thi đấu trong điều kiện thời tiết nhiệt đới như ở Thái Lan.

“Trang phục rất cứng và dày nên mặc lâu sẽ khá bí, nhưng đó là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo sự ổn định”, cô chia sẻ.

Nữ xạ thủ cho biết thêm, trang phục thi đấu được đặt may theo số đo cá nhân và vận động viên có thể lựa chọn màu sắc, kiểu phối theo mong muốn. Tuy nhiên, mọi chi tiết đều phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt.

“Ban tổ chức kiểm tra rất chặt chẽ. Nếu quần áo cứng quá hoặc không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì cũng không được phép sử dụng”, Thanh Thảo cho hay.

Theo quy định của Liên đoàn Bắn súng quốc tế, trang phục thi đấu phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe về độ dày, độ cứng và kích thước, nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các vận động viên. Trước mỗi giải đấu lớn như SEA Games, bộ đồ đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng bởi ban trọng tài kỹ thuật.

Dù có giá trị lớn, "hoa khôi bắn súng" cho biết vận động viên không phải tự bỏ tiền mua trang phục. Các bộ đồ thi đấu được đội tuyển và đơn vị quản lý đầu tư, cấp phát và điều chỉnh theo thể trạng từng người.

Tại các kỳ SEA Games gần đây, Phí Thanh Thảo được xem là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của đội tuyển bắn súng Việt Nam, không chỉ bởi thành tích mà còn bởi hình ảnh chỉn chu, bản lĩnh trên trường bắn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Việc cô tiết lộ những câu chuyện phía sau bộ trang phục thi đấu giá hàng nghìn euro giúp công chúng hiểu rõ hơn về sự đầu tư, tính chuyên nghiệp cũng như những áp lực thầm lặng của môn thể thao tưởng chừng ít hào nhoáng này (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài những lúc tham gia thi đấu, Thanh Thảo thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội nhờ ngoại hình đẹp, được khán giả đặt biệt danh là "hoa khôi bắn súng". Cô cũng yêu thích chụp ảnh và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của mình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hình ảnh đời thường của Thanh Thảo luôn thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).