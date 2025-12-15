Nguyễn Văn Chung mua nhà nhờ hit 6,5 tỷ view, hiếm hoi kể về đổ vỡ hôn nhân

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có những chia sẻ gây chú ý về cuộc sống cá nhân sau thành công của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình - bản hit đạt 6,5 tỷ lượt xem (tính đến tháng 9 năm nay).

Thành công vang dội của Viết tiếp câu chuyện hòa bình không chỉ giúp tên tuổi Nguyễn Văn Chung đến gần khán giả hơn, mà còn mang lại cho anh sự ổn định về kinh tế, giúp anh hoàn thành những trách nhiệm còn dang dở với gia đình.

Thành công từ ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã giúp tên tuổi của Nguyễn Văn Chung đến gần hơn với khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong năm qua, nam nhạc sĩ đã mua được một căn hộ cho cha, đúng nơi ông yêu thích. Anh cũng mua thêm một căn hộ gần trường học của con trai, với mong muốn con thuận tiện hơn trong việc đi lại, sinh hoạt và học tập.

Theo Nguyễn Văn Chung, ở thời điểm hiện tại, những khó khăn lớn trong cuộc sống của anh đã dần được tháo gỡ. Sự nghiệp ổn định, tài chính vững vàng giúp anh trả xong nợ và có thể chu toàn trách nhiệm với cha, con trai cũng như các em trong gia đình.

Tuy vậy, điều khiến nam nhạc sĩ day dứt nhất là mẹ quá cố của anh không còn cơ hội chứng kiến những thành tựu anh đạt được, cũng như căn nhà mới mà anh đã mua.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình được sáng tác từ năm 2023 nhưng phải đến năm nay mới tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trong khi mẹ anh đã qua đời vào năm 2024. Sinh thời, bà từng mong muốn có một ngôi nhà với khu vườn hoa phía trước, cũng là tâm nguyện mà anh chưa kịp thực hiện cho mẹ.

Nguyễn Văn Chung bên con gái nuôi và con trai ruột (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhìn lại hành trình đã qua, Nguyễn Văn Chung thừa nhận cuộc đời mình gắn liền với nhiều biến cố lớn, từ đổ vỡ hôn nhân đến nỗi mất mát người thân. Mỗi cú sốc đều để lại dấu ấn sâu sắc, không chỉ trong đời sống tinh thần mà còn in hằn trong âm nhạc của anh.

Giai đoạn ly hôn từng đẩy nam nhạc sĩ vào trạng thái kiệt quệ cả về tinh thần lẫn tài chính. Anh phải làm việc từ sáng đến khuya, nhận mọi công việc có thể để trang trải cuộc sống, dẫn đến tình trạng mất ngủ kéo dài suốt 6 tháng. Trong thời điểm ấy, anh vừa đối diện nỗi đau tinh thần, vừa gánh áp lực kinh tế nặng nề.

Nguyễn Văn Chung cho biết, âm nhạc chính là chiếc phao giúp anh vượt qua những biến động cuộc đời. Từ khi chia tay người yêu, tan vỡ gia đình cho đến lúc kiệt quệ về tinh thần lẫn tài chính, anh vẫn ngồi bên cây đàn mỗi đêm. Có những thời điểm, anh chỉ viết nhạc không lời, bởi ca từ không đủ sức diễn tả những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Động lực lớn nhất giúp anh đứng vững trong giai đoạn tối tăm ấy chính là mẹ và con trai. Anh không cho phép mình gục ngã, bởi không muốn con phải chịu thêm thiệt thòi từ những đổ vỡ của người lớn.

Đến năm 2024, Nguyễn Văn Chung tiếp tục đối diện với nỗi đau lớn khi mẹ qua đời. Giữ được sự bình tĩnh để lo trọn vẹn hậu sự cho mẹ, nhưng sau đó anh phải đối diện với cảm giác trống rỗng kéo dài. Trong những khoảnh khắc được vinh danh hay ghi nhận, điều anh mong mỏi nhất vẫn là có mẹ ở bên để chứng kiến.

Nguyễn Văn Chung và MC Nguyên Khang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, nam nhạc sĩ cho biết anh đang bước vào giai đoạn bình yên hiếm hoi.

Dù được chú ý mạnh mẽ sau thành công của ca khúc 6,5 tỷ lượt xem, cuộc sống thường nhật của Nguyễn Văn Chung vẫn giản dị như trước. Buổi sáng anh làm việc, buổi trưa chờ con đi học về ăn cơm cùng con, buổi chiều đi đá bóng và buổi tối dành cho sáng tác. Với anh, đó là nhịp sống bình dị nhưng cần thiết để giữ sự cân bằng sau nhiều năm biến động.

Sau hơn 20 năm gắn bó với công việc sáng tác, Nguyễn Văn Chung muốn dành thời gian nghỉ ngơi, suy ngẫm về những dự định tiếp theo, đồng thời tìm kiếm một ê-kíp phù hợp để thực hiện liveshow kỷ niệm hành trình âm nhạc của mình.