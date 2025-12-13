Đen Vâu xin lỗi Mỹ Tâm, thẳng thắn nói về lùm xùm dự án "Nuôi em"

Đen Vâu là khách mời trong concert của Mỹ Tâm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong đêm nhạc See The Light của Mỹ Tâm diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, rapper Đen Vâu xuất hiện với tư cách khách mời.

Hòa chung vào bầu không khí đầy cảm xúc của 40.000 khán giả đội mưa xem concert, Đen Vâu và Mỹ Tâm mang đến những màn song ca chưa từng xuất hiện trên sân khấu.

Cụ thể, Mỹ Tâm và Đen Vâu làm mới những ca khúc nổi danh của mỗi người, gồm: Anh chờ em được không, Hai triệu năm, Xích lô.

Ngay sau màn song ca đầu tiên, Đen Vâu thẳng thắn đề cập trên sân khấu: "Em chân thành nói với chị Mỹ Tâm rằng, mấy hôm nay có những tin tức không hay nói về em. Em muốn xin lỗi chị nếu như những chuyện về em ảnh hưởng đến chị".

Đen Vâu cúi đầu xin lỗi Mỹ Tâm vì lo ngại gây ảnh hưởng tới cô (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nam rapper mong rằng không gây ảnh hưởng nhiều tới Mỹ Tâm, đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì được đứng trên sân khấu trước 40.000 người.

Đáp lại, Mỹ Tâm cho biết, cô có biết câu chuyện về hoạt động từ thiện mà Đen Vâu chịu ảnh hưởng. Qua đó, Mỹ Tâm dành những lời động viên cho Đen Vâu. Không những thế, nữ ca sĩ tỏ ý đứng về phía Đen Vâu trước áp lực dư luận.

Cô còn hài hước gán ghép tên fandom (cộng đồng người hâm mộ) của hai người là "Đồng Tri" (Đồng Âm và Tri Âm).

Được sự động viên từ Mỹ Tâm và khán giả, Đen Vâu tuyên bố: "Khi tôi đứng đây, tôi cảm thấy yêu thương mọi người và yêu thương cuộc đời. Điều đó khiến cho tôi sẽ không bao giờ cảm thấy lung lay".

Nam ca sĩ tuyên bố với khán giả rằng sẽ vẫn yêu thương cuộc đời và "sẽ không bao giờ cảm thấy lung lay" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Những ngày qua, Đen Vâu chịu điều tiếng khi có liên quan đến dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung. Đây là dự án từ thiện đang gây tranh cãi vì có những dấu hiệu thiếu minh bạch.

Để làm rõ trước công chúng, tối 7/12, Đen Vâu đã có phát ngôn chính thức. Anh cho biết khi nghe được nhiều thông tin không hay, bản thân rất buồn và thấu hiểu sự lo lắng của cộng đồng.

Nam rapper khẳng định rằng, anh và ê-kíp tham gia dự án "Nuôi em" với tư cách là người ủng hộ vật chất và tinh thần, không phải người sáng lập, không tham gia bộ máy quản lý hay quyết định việc sử dụng ngân sách. Hằng năm, anh và ê-kíp vẫn gửi chi phí cá nhân để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án.

Đen Vâu cho biết chính chuyến đi thực tế cùng đội ngũ "Nuôi em" đã giúp anh có cảm hứng sáng tác ca khúc Nấu ăn cho em. Anh cũng nhấn mạnh rằng nếu những sai sót thực sự tồn tại, sự tổn thương về niềm tin sẽ rất khó bù đắp, song cộng đồng nên giữ thái độ bình tĩnh và chờ phản hồi từ cơ quan chức năng.

"Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ", nam rapper chia sẻ.

Ngoài phát ngôn chính thức trên mạng, tối 12/12, khi tham gia một đêm nhạc diễn ra ở TPHCM, Đen Vâu cũng nhắn nhủ: "Đen muốn nói với mọi người rằng, nếu hôm nay có những chuyện không đáng có.

Đen không biết cách làm cho mọi người tự hào, nhưng Đen tin người bạn này sẽ luôn là niềm tin của mọi người được không? Mọi người cứ tin Đen sẽ không bao giờ để cho mọi người một mình. Tin vào pháp luật, tin vào lòng người và tình thương của con người".