Vợ chồng đạo diễn nổi tiếng bị sát hại tại biệt thự riêng ở Mỹ

Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một vụ án mạng vào khoảng 15h40 cùng ngày. Trước đó, một thành viên trong gia đình Reiner đến nhà riêng của ông và phát hiện thi thể một người đàn ông 78 tuổi cùng một phụ nữ 68 tuổi, trùng khớp với độ tuổi của cặp vợ chồng.

Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner bị sát hại tại biệt thự, ngày 14/12 (Ảnh: Getty Images).

Thời điểm vụ việc được phát hiện, cảnh sát chưa công bố danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, trang TMZ sau đó xác nhận hai người tử vong là đạo diễn Rob Reiner và nhà sản xuất Michele Singer Reiner. Cảnh sát cho biết, trên cơ thể các nạn nhân có nhiều vết thương. Đại diện gia đình Reiner cũng đã xác nhận thông tin này.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo Michele và Rob Reiner đã qua đời. Gia đình đang chịu cú sốc lớn trước sự ra đi đột ngột của cả hai và mong được tôn trọng sự riêng tư trong giai đoạn vô cùng khó khăn này”, đại diện gia đình cho biết trong thông cáo.

Theo nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật trao đổi với tờ Los Angeles Times, một thành viên trong gia đình đang được thẩm vấn liên quan đến vụ việc. Biệt thự của gia đình Reiner đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, trong khi nhiều người hâm mộ tụ tập bên ngoài.

Cảnh sát phong tỏa bên ngoài biệt thự của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner (Ảnh: AP).

“Hiện tại, chúng tôi chưa truy tìm bất kỳ nghi phạm nào. Cuộc điều tra đang được tiến hành và sẽ thông báo khi có thông tin mới”, đại diện cơ quan điều tra cho hay.

Thông tin về cái chết của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner khiến giới truyền thông và người hâm mộ Hollywood bàng hoàng. Nhiều tờ báo Mỹ đồng loạt đăng tải các dòng tít thương tiếc, gọi ông là “một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Rob Reiner sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của danh hài Carl Reiner và ca sĩ Estelle Rebost. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào thập niên 1960 và gây tiếng vang với vai diễn trong loạt phim hài All in the Family, mang về cho ông 2 giải Emmy và 5 đề cử Quả cầu vàng.

Năm 1984, Rob Reiner ra mắt vai trò đạo diễn với bộ phim giả tài liệu This Is Spinal Tap, nhanh chóng trở thành tác phẩm kinh điển. Sau đó, ông liên tiếp ghi dấu ấn với hàng loạt phim nổi tiếng như Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989) và A Few Good Men (1992) - bộ phim được đề cử Oscar cho Phim hay nhất.

Reiner từng chia sẻ với tờ The Guardian vào năm 2018 rằng Stand by Me là tác phẩm khiến ông tự hào nhất, bởi đây là bộ phim đầu tiên phản ánh rõ nét dấu ấn cá nhân, không chịu ảnh hưởng từ sự nghiệp của cha mình.

Đạo diễn Rob Reiner tại phim trường bộ phim "When Harry Met Sally" (Ảnh: News).

Những tác phẩm sau này của ông gồm The American President (1995), The Bucket List (2007) và bộ phim cuối cùng Spinal Tap II: The End Continues, ra mắt trong năm nay. Trong sự nghiệp, ông nhận 4 đề cử Quả cầu vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất và 3 đề cử của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ.

Ngoài đạo diễn, Rob Reiner còn tham gia nhiều vai phụ trong các phim nổi tiếng như Sleepless in Seattle, The Wolf of Wall Street, New Girl, The Bear và thường xuyên xuất hiện trong các loạt phim hài như 30 Rock, The Simpsons, Curb Your Enthusiasm.

Ông cũng là đồng sáng lập Castle Rock Entertainment - hãng sản xuất đứng sau các tác phẩm đình đám như The Shawshank Redemption và loạt phim truyền hình Seinfeld.

Rob Reiner kết hôn với Michele Singer Reiner từ năm 1989, có 3 người con. Hai người gặp nhau trong thời gian ông thực hiện bộ phim When Harry Met Sally. Mối tình của họ được cho là nguồn cảm hứng để Reiner thay đổi cái kết ban đầu mang màu sắc buồn của bộ phim thành một cái kết hạnh phúc.

Michele Reiner từng là nhiếp ảnh gia, nổi tiếng với việc chụp ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho bìa cuốn sách The Art of the Deal. Trước cuộc hôn nhân với Michele Reiner, Rob Reiner từng kết hôn với nữ diễn viên kiêm đạo diễn Penny Marshall và nhận con riêng của bà, diễn viên Tracy Reiner, làm con nuôi.