Khống chế kẻ “ngáo đá” cố thủ trong nhà, chống trả cảnh sát

Ngày 15/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát cơ động đã phát hiện, xử lý nhiều tình huống phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

Lúc 9h30 ngày 13/12, nhận tin báo về việc một đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”, sử dụng hung khí nguy hiểm cố thủ trong nhà tại phường Hội An Tây, Phòng Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an phường tổ chức xử lý.

Đối tượng được đưa về trụ sở công an để xử lý (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại hiện trường, đối tượng L.V.N. (SN 1994) liên tục có hành vi kích động, sử dụng dao, búa và mảnh vỡ thủy tinh đe dọa tự sát, đồng thời sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường vận động, thuyết phục với tinh thần kiên trì, mềm dẻo nhưng kiên quyết.

Đến khoảng 11h15 cùng ngày, đối tượng đã tự nguyện giao nộp toàn bộ hung khí. N. sau đó được dẫn giải về trụ sở Công an phường Hội An Tây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.