Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh từng điều hành loạt công ty bất động sản

Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước khi vướng lao lý, Trương Ngọc Ánh là gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Sinh năm 1976 tại Hà Nội, cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu sau đó lấn sân làm diễn viên và ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim. Những năm sau này, cô chuyển sang hoạt động kinh doanh với vai trò chủ tịch, giám đốc và người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp từ sản xuất phim, tổ chức sự kiện, bản quyền các cuộc thi nhan sắc đến bất động sản.

Năm 1999, Trương Ngọc Ánh thành lập Công ty Quảng cáo Ánh Việt chuyên về ngành quảng cáo, sự kiện. Sau đó, công ty này đã được chuyển nhượng cho người khác.

Năm 2014, Trương Ngọc Ánh tiếp tục đồng sáng lập Công ty TNA Entertainment với tỷ lệ sở hữu lên đến 40%. TNA Enterrainment hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Năm 2024, công ty này từng dính lùm xùm khi bị đối tác kiện do chậm trả nợ.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt (Ảnh: DT).

Thương vụ kinh doanh gây chú ý nhất của Trương Ngọc Ánh là việc trở thành Chủ tịch của Nova Entertainment - công ty nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam vào năm 2022.

Trong giai đoạn này, nữ diễn viên cũng gây chú ý với chia sẻ sẽ đầu tư khoảng 50 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng) cho các dự án phim và hệ sinh thái điện ảnh, bao gồm sản xuất phim, xây dựng rạp chiếu, phim trường, các dự án hợp tác quốc tế. Song chỉ 7 tháng sau đó, vị trí này của Trương Ngọc Ánh đã được thay thế bằng một cá nhân khác.

Bên cạnh Nova Entertainment, Trương Ngọc Ánh còn là thành viên sáng lập Công ty cổ phần SOHY (tên cũ là Công ty cổ phần HYDE) - đơn vị đứng sau 2 nhà hàng nổi tiếng tại TPHCM là SOHY Sky Lounge & Dining và nhà hàng SOHY Star Dining Room nằm trên tầng 25 và 26 của Centec Tower, ngay giữa trung tâm thành phố.

Ngoài ra, nữ diễn viên sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ cùng một số nhà hàng khác…