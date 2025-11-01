Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh từng điều hành loạt công ty bất động sản
(Dân trí) - Thương vụ kinh doanh gây chú ý nhất của Trương Ngọc Ánh là việc trở thành Chủ tịch Nova Entertainment và tuyên bố sẽ đầu tư khoảng 50 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng) làm dự án.
Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trước khi vướng lao lý, Trương Ngọc Ánh là gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt.
Sinh năm 1976 tại Hà Nội, cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu sau đó lấn sân làm diễn viên và ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim. Những năm sau này, cô chuyển sang hoạt động kinh doanh với vai trò chủ tịch, giám đốc và người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp từ sản xuất phim, tổ chức sự kiện, bản quyền các cuộc thi nhan sắc đến bất động sản.
Năm 1999, Trương Ngọc Ánh thành lập Công ty Quảng cáo Ánh Việt chuyên về ngành quảng cáo, sự kiện. Sau đó, công ty này đã được chuyển nhượng cho người khác.
Năm 2014, Trương Ngọc Ánh tiếp tục đồng sáng lập Công ty TNA Entertainment với tỷ lệ sở hữu lên đến 40%. TNA Enterrainment hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Năm 2024, công ty này từng dính lùm xùm khi bị đối tác kiện do chậm trả nợ.
Thương vụ kinh doanh gây chú ý nhất của Trương Ngọc Ánh là việc trở thành Chủ tịch của Nova Entertainment - công ty nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam vào năm 2022.
Trong giai đoạn này, nữ diễn viên cũng gây chú ý với chia sẻ sẽ đầu tư khoảng 50 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng) cho các dự án phim và hệ sinh thái điện ảnh, bao gồm sản xuất phim, xây dựng rạp chiếu, phim trường, các dự án hợp tác quốc tế. Song chỉ 7 tháng sau đó, vị trí này của Trương Ngọc Ánh đã được thay thế bằng một cá nhân khác.
Bên cạnh Nova Entertainment, Trương Ngọc Ánh còn là thành viên sáng lập Công ty cổ phần SOHY (tên cũ là Công ty cổ phần HYDE) - đơn vị đứng sau 2 nhà hàng nổi tiếng tại TPHCM là SOHY Sky Lounge & Dining và nhà hàng SOHY Star Dining Room nằm trên tầng 25 và 26 của Centec Tower, ngay giữa trung tâm thành phố.
Ngoài ra, nữ diễn viên sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ cùng một số nhà hàng khác…
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng, số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận (TPHCM), có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Theo đó, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 cũ. Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.
Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.
Tuy nhiên, kết quả xác minh từ công an cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, trú tại phường Tân Định, TPHCM) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.
Trong đó, Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.
Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.