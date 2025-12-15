Trường Giang đối đầu Trấn Thành tại phòng vé Tết 2026

Sau 5 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Trường Giang xác nhận trở lại điện ảnh Việt với dự án phim Tết 2026 mang tên Nhà ba tôi một phòng. Ở dự án này, nam nghệ sĩ tham gia với nhiều vai trò gồm diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất.

Theo những hình ảnh đầu tiên được công bố, Trường Giang vào vai một người cha miền Trung với làn da rám nắng và tạo hình gợi nhớ đến hình tượng Mười Khó từng gắn liền với tên tuổi anh trong các tác phẩm trước đây.

Tạo hình của Trường Giang trong phim mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ về dự án, Trường Giang cho biết anh lựa chọn khai thác đề tài gia đình, tập trung vào những mâu thuẫn đời sống thường ngày và sự khác biệt trong cách suy nghĩ giữa các thế hệ, thay vì đi theo lối hài quen thuộc.

Nhà sản xuất cũng tiết lộ thêm, Nhà ba tôi một phòng lấy bối cảnh đời sống miền Trung, trong đó có chi tiết về nghề làm mắm truyền thống. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ cha con trong bối cảnh hiện đại. Người con gái theo đuổi ước mơ trong lĩnh vực thời trang, trong khi người cha mong muốn giữ gìn nghề làm mắm truyền thống, công việc gắn bó với cuộc đời ông.

Nhân vật người cha đại diện cho thế hệ cũ, đề cao kỷ luật, lối sống giản dị và ít thể hiện cảm xúc. Ngược lại, nhân vật người con thể hiện góc nhìn của thế hệ trẻ, thẳng thắn, độc lập và có những lựa chọn riêng. Sự khác biệt này tạo ra khoảng cách giữa hai cha con, đồng thời là trục xung đột chính của bộ phim.

Trấn Thành cũng ra mắt phim mới vào dịp Tết 2026 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Sự trở lại của Trường Giang đã tạo nên bức tranh sôi động cho mùa phim Tết 2026, khi nhiều dự án lớn cùng ra rạp. Đáng chú ý trong số này là Thỏ ơi do Trấn Thành thực hiện. Trước đó, Trấn Thành từng hé lộ dự án mới mang yếu tố tình cảm - tâm lý, quy tụ nhiều gương mặt trẻ gồm Lyly, Pháp Kiều, Gil Lê…

Việc Trường Giang và Trấn Thành cùng góp mặt trong mùa phim Tết và đều đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm nhà sản xuất, khiến cục diện phòng vé dịp này nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tính đến thời điểm này, đường đua phim Việt dịp Tết 2026 còn có Mùi phở với sự tham gia của Thu Trang và Xuân Hinh, cùng phim Báu vật trời cho do Tuấn Trần và Phương Anh Đào đóng chính.